Arrestan a madre tras encontrar a sus cuatro hijos solos en un apartamento en Bayamón
La Policía confirmó que los menores, entre las edades de dos meses, 2, 7 y 14 años, estaban sin la supervisión de un adulto
14 de enero de 2026 - 9:42 AM
Una mujer fue arrestada en la madrugada del miércoles por agentes de la Policía luego de que sus hijos fueran hallados solos en un apartamento en el condominio Primavera, en Bayamón, confirmó la Uniformada.
Según el informe preliminar, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre cuatro menores de dos meses, 2, 7 y 14 años, que presuntamente estaban en la vivienda sin la supervisión de un adulto.
La Policía indicó que, mientras los agentes se encontraban en el lugar, llegó la madre de los niños, que fue puesta bajo arresto y trasladada hasta el cuartel de Bayamón Oeste para la posible radicación de cargos.
A esta se le hizo la prueba de alcohol por aliento y arrojó .16% en su organismo, confirmó la Uniformada.
Tras la intervención, los menores fueron transportados a una institución hospitalaria para una evaluación como parte del protocolo establecido para este tipo de casos.
Además, el caso fue referido a la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y al Departamento de la Familia para continuar la pesquisa.
