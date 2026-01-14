Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a madre tras encontrar a sus cuatro hijos solos en un apartamento en Bayamón

La Policía confirmó que los menores, entre las edades de dos meses, 2, 7 y 14 años, estaban sin la supervisión de un adulto

14 de enero de 2026 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía de Puerto Rico investiga el caso. (Carlos Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer fue arrestada en la madrugada del miércoles por agentes de la Policía luego de que sus hijos fueran hallados solos en un apartamento en el condominio Primavera, en Bayamón, confirmó la Uniformada.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre cuatro menores de dos meses, 2, 7 y 14 años, que presuntamente estaban en la vivienda sin la supervisión de un adulto.

La Policía indicó que, mientras los agentes se encontraban en el lugar, llegó la madre de los niños, que fue puesta bajo arresto y trasladada hasta el cuartel de Bayamón Oeste para la posible radicación de cargos.

A esta se le hizo la prueba de alcohol por aliento y arrojó .16% en su organismo, confirmó la Uniformada.

Tras la intervención, los menores fueron transportados a una institución hospitalaria para una evaluación como parte del protocolo establecido para este tipo de casos.

Además, el caso fue referido a la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y al Departamento de la Familia para continuar la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: