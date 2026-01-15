Identifican a víctima de asesinato en Santurce

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Santurce.

El crimen fue reportado a eso de la 1:39 a.m., en la avenida Manuel Fernández Juncos, intersección con la calle del Parque.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el interior de un auto, el cuerpo baleado de un hombre”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.

El occiso fue identificado como Fabián Llanos López, de 33 años y residente de San Juan.

Imágenes de la escena transmitidas por TeleOnce mostraban al vehículo marca Honda, modelo Accord, de color gris y del año 2004, con impactos de bala en su carrocería.

El occiso fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello negro y con un peso aproximado de 165 libras.

Al momento de los hechos, vestía camisa y pantalón negro, calzado oscuro y medias rojas.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.