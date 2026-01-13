Fallece hombre tras caer del techo de su residencia en Quebradillas
Según la Policía, realizaba trabajos de mantenimiento al momento de los hechos
13 de enero de 2026 - 3:12 PM
13 de enero de 2026 - 3:12 PM
Un hombre falleció este martes tras caer del techo de su residencia ubicada en la calle 13 de las Parcelas Terranova, en Quebradillas.
El informe de la Policía indicó que el incidente desgraciado fue reportado a la 1:25 p.m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.
Según la Uniformada, Emanuel Águeda Soto, de 45 años, realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de su hogar cuando se cayó en circunstancias que permanecen bajo investigación.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo lidera la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: