Fallece hombre tras caer del techo de su residencia en Quebradillas

Según la Policía, realizaba trabajos de mantenimiento al momento de los hechos

13 de enero de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre falleció este martes tras caer del techo de su residencia ubicada en la calle 13 de las Parcelas Terranova, en Quebradillas.

El informe de la Policía indicó que el incidente desgraciado fue reportado a la 1:25 p.m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según la Uniformada, Emanuel Águeda Soto, de 45 años, realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de su hogar cuando se cayó en circunstancias que permanecen bajo investigación.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo lidera la pesquisa.

Tags
Breaking NewsQuebradillasPolicía de Puerto RicoAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
