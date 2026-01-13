Fallece hombre tras caer del techo de su residencia en Quebradillas

Un hombre falleció este martes tras caer del techo de su residencia ubicada en la calle 13 de las Parcelas Terranova, en Quebradillas.

El informe de la Policía indicó que el incidente desgraciado fue reportado a la 1:25 p.m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según la Uniformada, Emanuel Águeda Soto, de 45 años, realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de su hogar cuando se cayó en circunstancias que permanecen bajo investigación.