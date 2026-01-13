Investigan caso de bebé con hematomas en hospital de Cayey

La autoridades investigan una querella reportada por personal médico del hospital Menonita en Cayey, quienes alertaron a la Policía sobre un bebé con varios hematomas en su cuerpo.

Según el informe preliminar de la Uniformada, el incidente fue reportado ayer, lunes, cuando el infante de 21 días de nacido recibía tratamiento en el mencionado hospital.

De acuerdo con la Policía, en medio del tratamiento, el doctor notó los hematomas en el cuerpo del bebé, por lo que notificó a las autoridades para que activaran el protocolo.