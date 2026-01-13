Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan caso de bebé con hematomas en hospital de Cayey

El infante de 21 días de nacido recibía tratamiento en la institución cuando un doctor notó las marcas

13 de enero de 2026 - 1:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un bebé recién nacido.
Las autoridades y el Departamento de la Familia investigan. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La autoridades investigan una querella reportada por personal médico del hospital Menonita en Cayey, quienes alertaron a la Policía sobre un bebé con varios hematomas en su cuerpo.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Uniformada, el incidente fue reportado ayer, lunes, cuando el infante de 21 días de nacido recibía tratamiento en el mencionado hospital.

De acuerdo con la Policía, en medio del tratamiento, el doctor notó los hematomas en el cuerpo del bebé, por lo que notificó a las autoridades para que activaran el protocolo.

La División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas asumió la investigación junto con personal del Departamento de la Familia.

Tags
Breaking NewsCayey Policía de Puerto RicoDepartamento de la FamiliaMaltrato de menores
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: