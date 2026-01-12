Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a menor de edad desaparecido desde abril de 2024 en Guayama

Tiene 16 años

12 de enero de 2026 - 7:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jonathan Yariel Colón Rivera evadio las facilidades del hogar Nuevo Camino en Guayama (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de un menor de 16 años que desapareció el pasado 13 de abril de 2024 y fue visto por última vez en el Hogar Nuevo Camino, en Guayama.

Según un comunicado de la Uniformada, en la mencionada fecha Jonathan Yariel Colón Rivera, junto a otro joven del hogar, quien no fue identificado, brincó el portón de la institución para abordar un vehículo Nissan Versa blanco.

El joven fue descrito como de tez blanca, cabello color marrón, ojos color marrón, cinco pies y 10 pulgadas (5’10″) de estatura y unas 165 libras.

Como marca distintiva, tiene un tatuaje de puntos en el cuello y detrás de una oreja.

Al momento de su desaparición vestía un abrigo color negro, pantalón corto negro y sandalias tipo chancletas color negras.

Si tienes información que ayude a la Policía a encontrar a este menor, comunícate con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o al (787) 866-2020 Ext. 1452 o 1552.

