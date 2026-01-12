Buscan a menor de edad desaparecido desde abril de 2024 en Guayama

La Policía busca dar con el paradero de un menor de 16 años que desapareció el pasado 13 de abril de 2024 y fue visto por última vez en el Hogar Nuevo Camino, en Guayama.

Según un comunicado de la Uniformada, en la mencionada fecha Jonathan Yariel Colón Rivera, junto a otro joven del hogar, quien no fue identificado, brincó el portón de la institución para abordar un vehículo Nissan Versa blanco.

El joven fue descrito como de tez blanca, cabello color marrón, ojos color marrón, cinco pies y 10 pulgadas (5’10″) de estatura y unas 165 libras.

Como marca distintiva, tiene un tatuaje de puntos en el cuello y detrás de una oreja.

Al momento de su desaparición vestía un abrigo color negro, pantalón corto negro y sandalias tipo chancletas color negras.