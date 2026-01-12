La DEA ocupa 15,000 pastillas alteradas con fentanilo en Bayamón

Oficiales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ocuparon un paquete con casi 15,000 pastillas alteradas con fentanilo en Bayamón.

El portavoz de la DEA en Puerto Rico, Tony Velázquez, indicó que la intervención se produjo tras una investigación en conjunto con inspectores del Servicio Postal.

“Las pastillas estaban en un paquete que llegó a Puerto Rico desde California, y no se descarta que surgiera desde México”, dijo Velázquez.

Agregó que en relación al cargamento arrestaron a un hombre, pero no lo identificó al momento. Tampoco precisó el lugar exacto donde se produjo la intervención.

Pastillas alteradas con fentanilo ocupadas por la DEA en Bayamón. (Suministrada)

Detalló que las 15,000 pastillas son del opioide conocido como oxicodona M30, de las cuales “el 90% estaban adulteradas”.

“Se está viendo un aumento de esa pastilla adulterada en Puerto Rico”, comentó Velázquez.