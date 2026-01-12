Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La DEA ocupa 15,000 pastillas alteradas con fentanilo en Bayamón

Los agentes federales arrestaron a una persona en relación al paquete enviado por el correo

12 de enero de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pastillas alteradas con fentanilo ocupadas por la DEA en Bayamón. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Oficiales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ocuparon un paquete con casi 15,000 pastillas alteradas con fentanilo en Bayamón.

El portavoz de la DEA en Puerto Rico, Tony Velázquez, indicó que la intervención se produjo tras una investigación en conjunto con inspectores del Servicio Postal.

“Las pastillas estaban en un paquete que llegó a Puerto Rico desde California, y no se descarta que surgiera desde México”, dijo Velázquez.

Agregó que en relación al cargamento arrestaron a un hombre, pero no lo identificó al momento. Tampoco precisó el lugar exacto donde se produjo la intervención.

Pastillas alteradas con fentanilo ocupadas por la DEA en Bayamón.
Pastillas alteradas con fentanilo ocupadas por la DEA en Bayamón. (Suministrada)

Detalló que las 15,000 pastillas son del opioide conocido como oxicodona M30, de las cuales “el 90% estaban adulteradas”.

“Se está viendo un aumento de esa pastilla adulterada en Puerto Rico”, comentó Velázquez.

Pastillas alteradas con fentanilo ocupadas por la DEA en Bayamón.
Pastillas alteradas con fentanilo ocupadas por la DEA en Bayamón. (Suministrada)
Tags
DEAfentaniloBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: