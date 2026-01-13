Roban camión del Departamento de Transportación y Obras Públicas en Las Piedras

El caso fue reportado a agentes de la División de Vehículos Hurtados de la región de Humacao en horas de la mañana de este lunes.

De acuerdo con el informe policiaco, al momento del hurto, el vehículo se encontraba en la parte posterior de un edificio de DTOP en el mencionado municipio.

Según la información preliminar, “la directora de dicho departamento informó que alguien se hurtó un camión oficial marca International, modelo 4000/4300, año 2004, de dos puertas, color amarillo y negro, con la tablilla MU29059”.