NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban camión del Departamento de Transportación y Obras Públicas en Las Piedras

El vehículo es marca International, modelo 4000/4300, del año 2004

13 de enero de 2026 - 6:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon varios casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo/GFR)
El DTOP informó a la Policía que el camión estaba en un edificio de la agencia en Las Piedras al momento de ser hurtado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un camión del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) fue robado en Las Piedras, informó la Policía.

El caso fue reportado a agentes de la División de Vehículos Hurtados de la región de Humacao en horas de la mañana de este lunes.

De acuerdo con el informe policiaco, al momento del hurto, el vehículo se encontraba en la parte posterior de un edificio de DTOP en el mencionado municipio.

Según la información preliminar, “la directora de dicho departamento informó que alguien se hurtó un camión oficial marca International, modelo 4000/4300, año 2004, de dos puertas, color amarillo y negro, con la tablilla MU29059”.

El agente Carlos J. Serrano Franqui se hizo cargo de la investigación.

Departamento de Transportación y Obras PúblicasDTOPLas PiedrasPolicía de Puerto RicoRobo de autosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
