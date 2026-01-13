Roban camión del Departamento de Transportación y Obras Públicas en Las Piedras
El vehículo es marca International, modelo 4000/4300, del año 2004
13 de enero de 2026 - 6:30 AM
13 de enero de 2026 - 6:30 AM
Un camión del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) fue robado en Las Piedras, informó la Policía.
El caso fue reportado a agentes de la División de Vehículos Hurtados de la región de Humacao en horas de la mañana de este lunes.
De acuerdo con el informe policiaco, al momento del hurto, el vehículo se encontraba en la parte posterior de un edificio de DTOP en el mencionado municipio.
Según la información preliminar, “la directora de dicho departamento informó que alguien se hurtó un camión oficial marca International, modelo 4000/4300, año 2004, de dos puertas, color amarillo y negro, con la tablilla MU29059”.
El agente Carlos J. Serrano Franqui se hizo cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: