Radican cargos contra los tres sospechosos de asesinar a policía en Ponce

Las autoridades radicará cargos hoy contra los tres sospechosos por el asesinato del policía Eddie Santiago Renta en Ponce.

Los individuos fueron trasladados en horas de la mañana de hoy, martes, al Tribunal de Ponce para que fiscales presenten los cargos por asesinato.

Los sospechoso fueron identificados como Efrén Coimbre Lugo, de 28 años, José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco” de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Daniel Justiniano, dijo a El Nuevo Día que presentarán 39 cargos.

“Se van a radicar cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, usar un disfraz para cometer un delito, varios artículos de la ley de armas y robo, entre otros”, explicó Justiniano.

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Los tres hombres fueron traslados al tribunal por agentes federales, pues se encuentran bajo custodia de esa jurisdicción desde que el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) presentó cargos en su contra.

1 / 13 | "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 13 "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Justiniano explicó que las denuncias presentadas en el Tribunal de Ponce no chocan con los cargos contenidos en un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal.

“A nivel federal, se radicó la posesión del arma y la mutilación de la misma”, dijo Justiniano, detallando que son modalidades cubiertos por estatutos diferentes.

“Ya hay una sala separada para ver el caso contra los tres sospechosos”, afirmó.

Los hechos

El asesinato de Santiago Renta fue reportado el pasado 10 de abril, en el estacionamiento de la megatienda Sam’s, en Ponce.

Santiago Renta intervenía para proteger a un agente encubierto que realizaba una transacción de compra con Torres Santiago, para obtener evidencia como parte de una investigación por la venta ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con una denuncia de ATF, en ese momento, Torres Santiago y Colón Arroyo apuntaban con armas de fuego al agente encubierto para robarle el dinero de la transacción.

Tras la intervención de Santiago Renta, inició un intercambio de disparos. Santiago Renta falleció, mientras que Colón Arroyo y Torres Santiago resultaron heridos y estuvieron varios días hospitalizados.

“Según la Policía, mientras se enfrentaba a los sospechosos en un tiroteo, el agente de la Policía Santiago Renta fue alcanzado por disparos de Colón Arroyo”, señaló la denuncia federal.

Los sospechosos ya tuvieron comparecencias ante un magistrado federal en los pasados días, cuando los tres fueron ordenados a permanecer ingresados en prisión por el resto del proceso judicial. Estos regresarían a custodia de esa jurisdicción una vez culmine el proceso en el Tribunal de Ponce.

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