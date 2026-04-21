Diálogo de alto el fuego: Estados Unidos e Irán retomarán las negociaciones en Pakistán

Islamabad - Dos funcionarios regionales dijeron el martes que Estados Unidos e Irán han dado señales de que celebrarán una nueva ronda de conversaciones sobre el alto el fuego en Islamabad.

Pakistán había seguido adelante con los preparativos para una segunda ronda de conversaciones mientras un frágil alto el fuego pendía de un hilo, pese a las dudas sobre la asistencia de la comitiva iraní.

Ni Estados Unidos ni Irán han confirmado públicamente cuándo tendrán lugar las conversaciones, y la televisión estatal iraní negó que algún funcionario ya estuviera en la capital de Pakistán.

Los mediadores encabezados por Pakistán recibieron confirmación de que los principales negociadores, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, llegarán a Islamabad a primera hora del miércoles para encabezar a sus equipos en las conversaciones, dijeron los funcionarios a The Associated Press.

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Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas.

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Ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “muchas bombas” “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, que fijó para el miércoles, y el principal negociador de Irán dijo que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado.

El alto el fuego de dos semanas comenzó el 8 de abril y parecía probable que se extendiera si las conversaciones se reanudan según lo previsto.

La televisión estatal iraní, que el martes mostró una alerta en pantalla en la que afirmó que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad... por ahora”, está controlada desde hace tiempo por los sectores de línea dura dentro de la teocracia iraní, y el rótulo probablemente refleja el debate interno que continúa en la cúpula dirigente, mientras sopesa cómo responder a la incautación, durante el fin de semana, de un buque portacontenedores iraní por parte de la Marina de Estados Unidos.

El control del estrecho de Ormuz, clave para las negociaciones

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo de los puertos iraníes para presionar a Teherán a poner fin a su férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que transita en tiempos de paz el 20% del gas natural y el petróleo crudo del mundo.

El férreo control de Irán sobre el estrecho ha disparado los precios del petróleo, y el Brent, el estándar internacional, se cotizaba el martes cerca de los 95 dólares por barril, más de un 30% por encima del 28 de febrero, el día en que Israel y Estados Unidos atacaron Irán para iniciar la guerra .

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Antes de que comenzara la guerra, el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto al transporte marítimo internacional, y Trump ha exigido que los buques vuelvan a poder transitar sin impedimentos por la vía navegable.

Los ministros de Transporte de la Unión Europea se reunían el martes en Bruselas para debatir cómo proteger a los consumidores después de que el jefe de la Agencia Internacional de la Energía advirtiera que a Europa le quedan “quizá seis semanas” de suministros de combustible para aviones.

Durante el fin de semana, Irán dijo que había recibido nuevas propuestas de Washington, pero también sugirió que sigue habiendo una amplia brecha entre las partes. Los temas que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones incluyeron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho.

Qalibaf acusó el martes a Estados Unidos de querer que Irán se rinda y dijo que, por el contrario, Irán se ha estado preparando “para revelar nuevas cartas en el campo de batalla” .

“No aceptamos negociaciones a la sombra de las amenazas”, escribió Qalibaf en una publicación en X.

Pakistán confía en que las conversaciones seguirán adelante

A pesar del cruce de declaraciones incendiarias entre ambas partes, funcionarios paquistaníes han expresado confianza en que Irán también enviará una delegación a última hora del martes para que las conversaciones puedan reanudarse.

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El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, habló el martes con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, para discutir los últimos acontecimientos regionales, como parte de los preparativos diplomáticos antes de las conversaciones previstas, informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán.

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Dar también se reunió con el embajador de China, que es un socio comercial clave de Irán, mientras que el Ministerio de Exteriores en Pekín dijo que el conflicto estaba en una “etapa crítica de transición entre la guerra y la paz”.

“En un momento así, es aún más necesario que todas las partes muestren la máxima sinceridad, sigan comprometidas con una solución política, mantengan el impulso del alto el fuego y las negociaciones”, dijo el portavoz del ministerio, Guo Jiakun.

Se ha reforzado la seguridad en toda la capital de Pakistán, donde las autoridades han desplegado miles de efectivos y han incrementado las patrullas a lo largo de las rutas que conducen al aeropuerto.

Los preparativos parecen más estrictos que los implementados durante la primera ronda de conversaciones celebrada en Islamabad el 11 y 12 de abril, lo que sugiere la posibilidad de participación de alto nivel, si las negociaciones avanzan, dijo Syed Mohammad Ali, un analista de seguridad con sede en Islamabad.

“Pakistán parece estar preparándose para la posibilidad de visitas de los principales líderes estadounidenses e iraníes si las conversaciones avanzan hasta una etapa en la que pudiera firmarse un acuerdo” , dijo a The Associated Press.

Se prevé que se reanuden históricas conversaciones Israel-Líbano

Mientras tanto, se preveía que históricas conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano se reanudaran el jueves en Washington , dijeron un funcionario israelí, uno libanés y uno estadounidense. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones entre bastidores.

Los embajadores israelí y libanés se reunieron la semana pasada para las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Israel dice que las conversaciones tienen como objetivo desarmar a Hezbollah y alcanzar un acuerdo de paz con Líbano.

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Un alto el fuego de 10 días comenzó el viernes en Líbano, donde los combates entre Israel y los milicianos de Hezbolá respaldados por Irán estallaron dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra Irán para iniciar la guerra. Los combates en Líbano han matado a más de 2,290 personas.