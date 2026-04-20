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Asesino de 8 niños en Estados Unidos ya había sido culpable de uso ilegal de armas en Luisiana

Shamar Elkins fue detenido por portar un arma en una propiedad escolar

20 de abril de 2026 - 3:51 PM

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Las autoridades identificaron al agresor como un vecino que era el padre de siete de los ocho niños y adolescentes fallecidos, quienes tenían entre uno y 14 años. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presunto asesino que mató a ocho niños este domingo en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, ya se había declarado culpable de uso ilegal de armas en 2019, informaron este lunes medios locales sobre el tiroteo masivo más mortal de Estados Unidos desde 2024.

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La policía ya había detenido antes al fallecido tirador, Shamar Elkins de 31 años, por uso ilegal de armas y por portar un arma de fuego en una propiedad escolar en la Corte de Distrito de Caddo, donde está Shreveport, la ciudad donde ocurrió la balacera, según reportó primero la televisora local KTBS, y luego NBC y CBS.

Elkins, quien se declaró culpable del primer cargo en octubre de 2019 y libró el segundo, quedó en libertad condicional por 18 meses tras realizar cinco disparos contra un auto fuera de la escuela Caddo Magnet mientras varios niños jugaban fuera, de acuerdo con un informe policial citado por KTBS.

Esta condena “probablemente le prohibía poseer armas de fuego de manera legal”, explicó el portavoz de la Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, a NBC.

Por otro lado, el Ejército de Estados Unidos confirmó a CBS que Elkins trabajó en la Guardia Nacional de Luisiana de 2013 a 2020 como especialista en sistemas de apoyo de señales y especialista en apoyo de fuego.

Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo.Los hechos ocurrieron en la localidad de Shreveport.La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.
1 / 15 | Tragedia en Luisiana: las escenas donde fallecieron a tiros ocho menores de 1 a 14 años. Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo. - Rastreo de redes

El tiroteo, el más mortífero en Estados Unidos desde 2024, ocurrió este domingo en Shreveport, una ciudad de Luisiana de casi 200,000 habitantes, y acabó con el tirador abatido por la Policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

Las autoridades identificaron al agresor como un vecino que era el padre de siete de los ocho niños y adolescentes fallecidos, quienes tenían entre uno y 14 años.

También resultaron heridas otras dos mujeres adultas, una de ellas de gravedad, dijo el portavoz policial, quien agregó que Elkins robó un vehículo para huir del lugar, tras lo que comenzó una persecución que acabó con la muerte del agresor por disparos de los oficiales.

Familiares de Elkins citados por el New York Times aseguraron que tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas.

La Policía inició una investigación tras el incidente, que calificó como un “altercado doméstico”, pero no ha confirmado los posibles motivos del agresor.

Estados Unidos ha registrado en lo que va del año 115 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, organización sin fines de lucro que recopila los datos los incidentes de violencia armada en el país.

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