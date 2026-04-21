Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Escándalo en el K-pop: piden arresto del empresario que impulsó a BTS

Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, es investigado por obtener $100 millones de un presunto fraude a inversionistas

21 de abril de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, responde a preguntas de los periodistas en la comisaría de la Policía Metropolitana de Seúl, en Corea del Sur, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Kim Keun-soo/Newsis vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seúl - La policía surcoreana informó el martes que quiere arrestar al magnate musical Bang Si-Hyuk, presidente de la agencia responsable del supergrupo de K-pop BTS, mientras amplía una investigación sobre acusaciones de que obtuvo ilegalmente más de $100 millones en una trama de fraude a inversionistas.

RELACIONADAS

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl confirmó que pidió a los fiscales que soliciten a un tribunal una orden para arrestar a Bang, el fundador y presidente multimillonario de Hybe.

El equipo legal de Bang no abordó directamente las acusaciones en un comunicado a The Associated Press, pero lamentó que la policía buque su arresto “a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado”.

“Seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra posición”, indicó el comunicado.

Bang, a quien se le ha prohibido salir del país desde agosto, está siendo investigado por acusaciones de que engañó a inversionistas en 2019 al decirles que Hybe no tenía planes de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado, antes de que la empresa siguiera adelante con una oferta pública inicial. La policía cree que el fondo pudo haberle pagado a Bang alrededor de 200,000 millones de wones ($136 millones) en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias por la venta de acciones después de la salida a bolsa.

Representantes de Hybe afirman que Bang niega haber cometido irregularidades.

Los problemas legales de Bang suponen un importante revés de relaciones públicas para Hybe, en momentos en que BTS emprende una gira mundial tras una pausa de casi cuatro años mientras sus siete integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio, exigido para la mayoría de los hombres surcoreanos físicamente aptos.

BTS actuó ante decenas de miles de seguidores internacionales en un concierto gratuito de regreso en Seúl el mes pasado y también ha ofrecido varios conciertos en la ciudad surcoreana de Goyang y en Tokio. El grupo iniciará una serie de eventos en Estados Unidos con un concierto en Tampa, Florida, a finales de este mes.

Bang, un ejecutivo y productor musical que fundó Hybe como Big Hit Entertainment en 2005, está considerado ampliamente como una de las figuras más poderosas del K-pop y ha buscado capitalizar el éxito global de BTS para convertir su empresa en una potencia internacional del pop.

Hybe gastó en 2021 alrededor de 1.000 millones de dólares para comprar Ithaca Holdings, de Scooter Braun, asegurando los derechos de representación de artistas como Justin Bieber y Ariana Grande.

Aunque el catálogo de Hybe incluye a algunos de los artistas más grandes del K-pop, como Seventeen, Le Sserafim y Katseye, además de BTS, la empresa ha vivido turbulencias en los últimos años, incluida una sonada ruptura pública entre Bang y la productora estrella Min Hee-Jin por el popular grupo femenino NewJeans.

La fractura estalló en 2024, cuando Hybe intentó destituir a Min como directora ejecutiva de Ador, la filial que gestiona a NewJeans, al tiempo que la acusaba de intentar tomar el control de esa empresa de forma ilegal. Min, a su vez, acusó a Bang de un trato hostil y de socavar a NewJeans en favor de otros grupos, mientras la disputa pasaba a los tribunales. Integrantes de NewJeans, que han descrito a Min como una mentora, intentaron abandonar el sello tras su destitución, pero un tribunal dictaminó el año pasado que deben respetar su contrato hasta 2029.

Tags
Breaking NewsCorea del SurSeúlBTS
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: