Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 10:03 PM
S&P 500 - (CFD)
6781.52
-0.21%
·
Dow Jones
47706.51
-0.07%
·
Nasdaq
22697.10
0.01%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A pagar contribuciones los inversionistas residentes que se muden a la isla

Jenniffer González elimina la exención total sobre ganancias de capital al convertir en ley el proyecto 505

10 de marzo de 2026 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La firma de la gobernadora, Jenniffer González, al PC 505, enmienda la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Los residentes inversionistas que soliciten un decreto contributivo a partir del 1 de enero de 2027 tendrán que pagar una tasa contributiva de 4% sobre ganancias de capital, luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara este martes el Proyecto de la Cámara (PC) 505.

RELACIONADAS

Convertida en ley, la medida enmienda la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico.

“Voy a convertir en ley este proyecto 505 que aumenta la tasa contributiva de las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para futuros residentes inversionistas en Puerto Rico a un 4%. Actualmente, pagan 0%, ahora van a estar pagando el 4% y este es un beneficio que va a recibir el pueblo de Puerto Rico. Lo tenemos computado para que se vea en bajar las contribuciones sobre individuos residentes locales sobre intereses y dividendos de ganancias de capital”, expresó la gobernadora.

El PC 505 formó parte de la primera fase de la reforma contributiva radicada el 4 de abril de 2025 por la administración González Colón.

Tras su aprobación, los beneficiarios de la antigua Ley 22-2012, dejarán de pagar una tasa preferencial de 0% para tributar un 4% sobre sus ganancias de capital, intereses y dividendos si deciden extender sus decretos hasta el año 2055.

El estado de derecho vigente, modificado por González Colón, establece que los beneficiarios de la antigua Ley 22 de 2012, ahora parte de la Ley 60-2019, están exentos del pago de ganancias de capital, pero vienen obligados a pagar otros impuestos como la contribución sobre ingresos generados en Puerto Rico.

La nueva ley también reduce de 10 a seis años el periodo en que el solicitante debe demostrar que no residió en Puerto Rico antes de pedir el decreto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Asimismo, mantiene el requisito de adquirir una propiedad como residencia principal dentro de dos años y conservarla durante la vigencia del decreto.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que la medida sumará entre $27.8 millones y $60.6 millones adicionales al Fondo General para el año fiscal 2027. Y hasta $270.7 millones adicionales hasta el año fiscal 2037.

Tags
Jenniffer GonzálezDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioCódigo de IncentivosFondo General
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: