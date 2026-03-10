A pagar contribuciones los inversionistas residentes que se muden a la isla

Los residentes inversionistas que soliciten un decreto contributivo a partir del 1 de enero de 2027 tendrán que pagar una tasa contributiva de 4% sobre ganancias de capital, luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara este martes el Proyecto de la Cámara (PC) 505.

Convertida en ley, la medida enmienda la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico.

“Voy a convertir en ley este proyecto 505 que aumenta la tasa contributiva de las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para futuros residentes inversionistas en Puerto Rico a un 4%. Actualmente, pagan 0%, ahora van a estar pagando el 4% y este es un beneficio que va a recibir el pueblo de Puerto Rico. Lo tenemos computado para que se vea en bajar las contribuciones sobre individuos residentes locales sobre intereses y dividendos de ganancias de capital”, expresó la gobernadora.

El PC 505 formó parte de la primera fase de la reforma contributiva radicada el 4 de abril de 2025 por la administración González Colón.

Tras su aprobación, los beneficiarios de la antigua Ley 22-2012, dejarán de pagar una tasa preferencial de 0% para tributar un 4% sobre sus ganancias de capital, intereses y dividendos si deciden extender sus decretos hasta el año 2055.

El estado de derecho vigente, modificado por González Colón, establece que los beneficiarios de la antigua Ley 22 de 2012, ahora parte de la Ley 60-2019, están exentos del pago de ganancias de capital, pero vienen obligados a pagar otros impuestos como la contribución sobre ingresos generados en Puerto Rico.

La nueva ley también reduce de 10 a seis años el periodo en que el solicitante debe demostrar que no residió en Puerto Rico antes de pedir el decreto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Asimismo, mantiene el requisito de adquirir una propiedad como residencia principal dentro de dos años y conservarla durante la vigencia del decreto.