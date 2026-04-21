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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a sospechosos tras asesinato de puertorriqueño en un “car wash” en República Dominicana

Raymond Clemente Navarro, de 52 años, fue asesinado la noche del 17 de abril en medio de un asalto

21 de abril de 2026 - 9:34 AM

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Policía República Dominicana
El puertorriqueño fue interceptado por varios individuos que llegaron al lugar para despojarlo de sus pertenencias. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía Nacional de República Dominicana mantiene una búsqueda activa para localizar a dos hombres sospechosos del asesinato de un puertorriqueño durante un asalto perpetrado la noche del 17 de abril, en la provincia de Santiago.

De acuerdo con el periódico dominicano Diario Libre, Raymond Clemente Navarro, de 52 años, fue abatido a tiros en medio de un robo reportado en el establecimiento Car Wash y Villar Wilmer.

Según el medio, el puertorriqueño fue interceptado por varios individuos que llegaron al lugar para despojarlo de sus pertenencias.

Durante el incidente, presuntamente se produjo un forcejeo. En ese momento, uno de los asaltantes realizó un disparo que le causó la muerte.

Acto seguido, los agresores le robaron varias cadenas de oro y huyeron de la escena.

Tras el crimen, la Policía Nacional informó sobre el arresto de Willi José León García, alias “Willito”, quien presuntamente participó como conductor del vehículo utilizado durante el asalto.

De acuerdo con la Uniformada, en la escena, las autoridades ocuparon casquillos calibre .380 y grabaciones de cámaras de seguridad. El vehículo utilizado para perpetrar el robo también fue recuperado.

En tanto, Diario Libre reportó que las autoridades persiguen a otros dos implicados: Saúl Hernández, alias “Wily”, y Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias “Wesllin”, ambos de 28 años y residentes en Santiago de los Caballeros.

La Uniformada calificó como “altamente peligrosos” y exhortó a la ciudadanía a no enfrentarlos, así como a ofrecer cualquier información que facilite su captura a través de los teléfonos 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.

Buscan a Saúl Hernández con relación al asesinato de un boricua en República Dominicana
Buscan a Saúl Hernández con relación al asesinato de un boricua en República Dominicana (Fotocaptura)
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Breaking NewsAsaltosRepública DominicanaAsesinatos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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