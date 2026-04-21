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Pentágono: fuerzas estadounidenses abordan un petrolero en el océano Índico

Es la movida más reciente en la guerra de Estados Unidos contra Irán para detener a cualquier barco vinculado a Teherán

21 de abril de 2026 - 10:21 AM

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Datos navales muestran que el Tifani transportaba petróleo en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Fuerzas estadounidenses abordaron a un petrolero que ya había sido sancionado por contrabandear crudo iraní en Asia, informó el Departamento de Defensa el martes.

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En una publicación en redes sociales, el Pentágono indicó que sus fuerzas “realizaron una interdicción marítima de derecho de visita” y abordaron el M/T Tifani “sin incidentes”.

Se trata de la medida más reciente en la guerra de Estados Unidos contra Irán para detener a cualquier barco vinculado a Teherán o a aquellos sospechosos de transportar suministros que podrían ayudar a su gobierno, desde armas y petróleo hasta metales y productos electrónicos. El anuncio se produce horas antes de que expire un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, y mientras Pakistán intenta mediar conversaciones entre Washington y Teherán.

Datos navales muestran que el Tifani transportaba petróleo en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia. El Pentágono describió al Tifani como “sin nacionalidad”, pese a que se trata de una embarcación con bandera de Botsuana. El anuncio no precisó exactamente dónde ni a qué hora del martes fue abordado el barco.

“Como hemos dejado claro, impulsaremos esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones sancionadas que brinden apoyo material a Irán -en cualquier lugar donde operen”, dice el anuncio del Pentágono en línea con declaraciones previas de funcionarios del gobierno de Trump. “Las aguas internacionales no son un refugio para embarcaciones sancionadas”.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, manifestó la semana pasada que el bloqueo se extenderá más allá de las aguas iraníes y del teatro de guerra bajo control del Comando Central.

Las fuerzas norteamericanas en otras áreas de responsabilidad, dijo Caine a periodistas en el Pentágono, “perseguirán activamente cualquier embarcación con bandera iraní o cualquier embarcación que intente brindar apoyo material a Irán”. Señaló en particular las operaciones en el Pacífico y explicó que Estados Unidos apuntará a embarcaciones que hubieran zarpado antes de que comenzara el bloqueo fuera del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para la energía y otros envíos.

El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo.Un jet F/A-18E Super Hornet se desplaza sobre el portaviones más grande de Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, durante el desplazamiento de las fuerzas militares en el área del mar Caribe, durante el periodo de tensiones con Venezuela. (DVIDS) Infantes de Marina, del Equipo de Desembarco, realizan un ejercicio de tiro real con mortero M252A2 de 81 mm en el Campamento Santiago en Salinas.
1 / 18 | A casi cuatro meses de que iniciara la movilización, así se ve la presencia militar en Puerto Rico y el Caribe. El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo. - DVIDS

Los militares también detallaron una amplia lista de bienes que consideran contrabando, al declarar que los abordarán, registrarán y confiscarán “independientemente de su ubicación”. Un aviso publicado el jueves indica que cualquier “bien destinado a un enemigo y que pueda ser susceptible de uso en un conflicto armado” está “sujeto a captura en cualquier lugar más allá del territorio neutral”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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IránPetróleoOcéano ÍndicoEstados UnidosDepartamento de Defensa de Estados UnidosBreaking News
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