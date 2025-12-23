Estados Unidos ataca otra supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental

WASHINGTON - El ejército de Estados Unidos informó este lunes que había llevado a cabo otro ataque contra un barco que, según dijo, traficaba con drogas en el este del Océano Pacífico, matando a una persona.

En una publicación en las redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos declaró: “Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

No obstante, el Comando Sur no presentó pruebas de que el buque estuviera implicado en el contrabando de drogas.

Sí publicó un vídeo que muestra salpicaduras de agua cerca de uno de los costados de la embarcación. Tras una segunda salva, la parte trasera de la embarcación se incendia. Más salpicaduras envuelven la embarcación y el fuego crece.

En el último segundo del vídeo se ve la embarcación a la deriva con una gran mancha de fuego a su lado.

Vídeos anteriores de ataques de Estados Unidos a embarcaciones mostraban cómo éstas explotaban repentinamente, lo que sugería ataques con misiles. Algunos vídeos de ataques mostraban incluso proyectiles visibles similares a cohetes que caían sobre las embarcaciones.

La administración del presidente Donald Trump ha dicho que los ataques estaban destinados a detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al menos 105 personas han muerto en 29 ataques conocidos desde principios de septiembre.

Los ataques se han enfrentado al escrutinio de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, que afirman que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que sus objetivos sean realmente narcotraficantes, y afirman que los ataques mortales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

