Tragedia en República Dominicana: niña de dos años muere durante inundaciones

Una niña de dos años murió al colapsar la pared de su vivienda como consecuencia de inundaciones registradas este miércoles en República Dominicana que provocaron además cortes eléctricos, suspensión de clases y la reducción de la jornada laboral.

Autoridades emitieron alertas preventivas en 15 de las 31 provincias del país por las intensas lluvias acompañadas por descargas eléctricas que comenzaron desde el martes por la noche.

Juan Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de República Dominicana, dijo a la prensa que la muerte de la niña “está confirmada”. Ocurrió en Santo Domingo oeste, un municipio de la capital.

La niña falleció al derrumbarse una pared en su casa por un deslizamiento de tierra ocurrido tras horas de lluvia, explicaron a la AFP funcionarios de la Cruz Roja.

El presidente Luis Abinader ofreció un balance de las afectaciones desde el COE. “Desde la madrugada estamos movilizando al gobierno, especialmente en el gran Santo Domingo principalmente, para la precaución y proteger las vidas humanas y después también la parte material”, señaló.

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Varios vehículos quedaron cubiertos bajo las aguas, otros fueron arrastrados por las corrientes. Autoridades estiman que unas 250,000 familias resultaron expuestas a las inundaciones.

“Estamos ordenando jornada laboral reducida, flexibilizando la presencia de personas con dificultades de traslado. Se debe priorizar trabajo remoto y mantener presencial los servicios esenciales”, informó más temprano el ministro de Administración Pública Sigmund Freund.

Edesur, una de las principales compañías eléctricas de la isla caribeña conocida por sus paradisíacas playas, reportó fallas que dejaron sin suministro a varios sectores de la capital, Santo Domingo.

“El sistema eléctrico ha sido impactado por múltiples averías producto de los torrenciales aguaceros que han ocurrido en distintas zonas del país”, indicó la empresa en un comunicado.

El metro también interrumpió operaciones en medio de las inundaciones.