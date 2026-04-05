Empresario colombiano murió ahogado en República Dominicana tras ser arrastrado por una ola

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años, falleció el viernes 3 de abril tras un incidente ocurrido en una playa cercana a un hotel en la zona de Bávaro, en la provincia La Altagracia. De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho se produjo cuando el empresario ingresó al mar y fue arrastrado por una ola.

Las autoridades recibieron un llamado de emergencia hacia el mediodía, según informó el canal CDN. La Inspectoría de la playa Bávaro fue alertada sobre un turista que pedía ayuda mientras era llevado por la corriente. Equipos de rescate del hotel y personal médico acudieron al lugar para atender la situación.

Zuluaga Giraldo fue trasladado en ambulancia al Hospital Hospiten Bávaro, donde falleció mientras recibía atención médica. El medio dominicano ‘Diario Libre’ indicó que el diagnóstico emitido por el médico Polanco Guzmán estableció como causa de muerte la hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento.

El empresario había ingresado a República Dominicana el 28 de marzo y tenía previsto regresar a Colombia el 4 de abril. El informe preliminar también señala que la emergencia fue reportada alrededor de las 2:25 de la tarde, cuando se notificó el ingreso de una persona sin vida a un centro médico.

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Las autoridades, junto con personal de la Policía Científica y la procuradora fiscal, confirmaron el fallecimiento en el área de morgue. El cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en San Pedro de Macorís para los procedimientos correspondientes.

Circunstancias del accidente y rescate

El empresario se encontraba acompañado por sus dos hijos, de 12 y 14 años, cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con versiones oficiales, ambos menores también fueron arrastrados por el oleaje, pero lograron ser rescatados con vida por los equipos de socorro.

Los rescatistas lograron sacar del agua al empresario y trasladarlo en ambulancia, sin embargo, no presentaba signos vitales al momento de su ingreso al centro médico. Según los reportes, su cuerpo fue localizado aproximadamente 40 minutos después de iniciado el incidente.

Trayectoria empresarial y reacciones

Hugo Alberto Zuluaga fue fundador de la empresa Quipux, creada en 1995 en Rionegro, Antioquia, junto a Juan Pablo Ramírez. La compañía desarrolló soluciones tecnológicas para el sector de tránsito y transporte, y participó en proyectos como el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

La Federación Colombiana de Municipios señaló: “Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia, así como un aporte fundamental en la creación y consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)“.

La misma entidad agregó: "Su legado deja una huella significativa en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyeron al fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y la transformación digital de entidades públicas y privadas en el país (...) Reconocemos su visión, liderazgo y compromiso con la innovación, así como su valioso aporte al avance de soluciones que han sido cruciales para la gestión de la movilidad en los territorios. Hoy despedimos no solo a un empresario visionario, sino también a un ser humano admirable, cuya calidez, sencillez y compromiso dejaron huella en muchas personas e instituciones".

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El empresario Mauricio Tobón Franco también se pronunció en la red social X: “Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor Jefe. Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para la industria de las soluciones tecnológicas para movilidad en Colombia, Latinoamerica y el mundo (...) Descansa en paz mi hermano, mi amigo, mi parcero; el mar que tanto amabas hoy te ha dado la paz eterna”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó sus condolencias a través de redes sociales con el mensaje: “¡Dios lo tenga en su Gloria y le dé sosiego a la familia!”.

Expansión y desarrollo de Quipux

Desde su creación, la empresa amplió su operación desde municipios de Antioquia hacia ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Entre sus primeros clientes se encuentran:

1. Rionegro

2. Ciudad Bolívar

3. Itagüí

4. Envigado