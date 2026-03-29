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Tragedia en República Dominicana: menor de 11 años mata a su hermano de 7 de un disparo

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en un sector del municipio de Boca Chica

29 de marzo de 2026 - 8:16 PM

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Según el informe preliminar, el menor de 11 años llevó a su vivienda un arma de fabricación casera que encontró poco antes en un terreno cercano. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Santo Domingo- Un menor de once años mató a su hermano de siete en República Dominicana tras dispararle accidentalmente con un arma de fabricación casera, informó este sábado la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido junto al Ministerio Público.

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Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en un sector del municipio de Boca Chica, este de Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

Según el informe preliminar, el menor de 11 años llevó a su vivienda un arma de fabricación casera que encontró poco antes en un terreno cercano.

Las investigaciones indican que, ya en una de las habitaciones de la casa, se produjo el suceso en circunstancias que se investigan.

La madre de los menores relató a las autoridades que se encontraba en la vivienda cuando escuchó una detonación y que trasladó de inmediato al niño a un centro de salud, donde posteriormente falleció.

Tras el hecho, un hermano mayor, de 17 años, lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda, pero fue recuperada por las autoridades y, según el reporte, contenía un cartucho calibre 12 ya disparado.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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