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Esposa del empresario español habría planificado su asesinato en República Dominicana

Patria Eridania Gómez Jiménez encargó a dos personas el crimen, según la Policía. Esto es lo que cobraron por darle muerte.

13 de marzo de 2026 - 6:05 PM

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Policía República Dominicana
De acuerdo con las pesquisas oficiales, se trataría de un crimen por encargo. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Santo Domingo - El asesinato del empresario español encontrado muerto en el interior de su vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana en septiembre del año pasado fue presuntamente coordinado por su esposa con la colaboración de otras dos personas en un crimen por encargo, informó este viernes la Policía Nacional dominicana.

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El español Antonio Jiménez López, propietario de viveros en la localidad sevillana de Dos Hermanas murió a consecuencia de un disparo en la cabeza, y fue hallado en su automóvil el pasado 20 de septiembre de 2025, en la localidad de Damajagua, provincia de Valverde.

Fruto de la investigación, las autoridades dominicanas han detenido a seis personas, entre ellas, la esposa del difunto, Patria Eridania Gómez Jiménez, así como a los otros dos coordinadores del homicidio, Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz.

“Los tres habrían financiado y organizado el plan para ultimar al español Jiménez López”, indicó la Policía dominicana en un comunicado.

De acuerdo con las pesquisas oficiales, se trataría de un crimen por encargo. Leonardo Cruz contactó con Lorenzo Osoria López -también detenido- y le entregó 200,000 pesos dominicanos (unos 2,800 euros) como adelanto para ejecutar el crimen, que se sumarían a otros 200,000 pesos comprometidos que serían entregados una vez hubiese sido asesinado el ciudadano español.

Dicho Osoria López contactó a su vez con Julio César López-también detenido- quien disparó a la víctima, según indicaron las fuentes oficiales.

Las autoridades del país lograron recuperar el arma del crimen, una pistola de calibre nueve milímetros, que fue hallada en la residencia de un sexto implicado, Jesús Ramiro Fernández, quien también fue arrestado y habría colaborado en ocultar el arma con la que se cometió el asesinato.

La investigación, realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, operativos de búsqueda, allanamientos y otras diligencias, indicaron las autoridades.

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Santo DomingoRepública DominicanaEspaña
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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