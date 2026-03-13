Presentan cargos contra hombre imputado de vender arma al autor del tiroteo en universidad de Virginia

Norfolk, Virginia- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos contra un hombre que, según las autoridades, vendió un arma al autor del tiroteo en la Universidad Old Dominion, a pesar de que el pistolero había sido condenado anteriormente por un caso de terrorismo.

Kenya Chapman se enfrenta a cargos federales en relación con la venta del arma a Mohamed Bailor Jalloh, exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército que gritó “Allahu akbar” antes de abrir fuego en un aula de la escuela de Virginia el jueves, según las autoridades. Una persona murió y otras dos resultaron heridas en el tiroteo.

Jalloh tenía prohibido poseer un arma debido a una condena previa por delito grave por intentar ayudar al grupo extremista Estado Islámico.

Chapman está acusado de hacer una declaración falsa durante la compra de un arma de fuego y de dedicarse al comercio de armas de fuego sin licencia.

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Chapman dijo a los agentes en una entrevista que había robado el arma de un coche en Newport News, Virginia, aproximadamente un año antes del tiroteo y que se la había vendido recientemente a Jalloh. Chapman dijo que conoció a Jalloh en el trabajo y que Jalloh le dijo que necesitaba el arma para protegerse como conductor de reparto, según los documentos judiciales. Chapman dijo a los agentes que sabía que Jalloh había pasado algún tiempo entre rejas, pero negó saber que tuviera una condena previa por un delito grave.

Chapman dijo a los agentes que no tenía ni idea de que el hombre iba a cometer el ataque, dice la declaración jurada.

A primera hora del viernes, un funcionario de las fuerzas del orden dijo a The Associated Press que Jalloh utilizó un arma con el número de serie borrado, lo que podría complicar los esfuerzos de los investigadores por determinar cómo obtuvo el arma de fuego.

Las dos personas heridas se encuentran en estado crítico. (Kendall Warner )

El funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar de la investigación en curso, dijo que los investigadores tendrían que volver a averiguar el número para rastrear el arma.

Jalloh era un antiguo miembro de la Guardia Nacional del Ejército que se declaró culpable en 2016 de intentar ayudar al grupo extremista Estado Islámico.

La investigación continúa

Jalloh, que gritó “Allahu akbar” antes de abrir fuego, fue reducido y abatido por estudiantes del ROTC, según funcionarios del FBI, que elogiaron la valentía de los estudiantes para evitar males mayores. En el tiroteo murió un dirigente del ROTC que era profesor de ciencias militares en la ODU, y otras dos personas resultaron heridas.

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Según la declaración jurada hecha pública el viernes, a la “clase/reunión” asistían tanto militares en activo como estudiantes del ROTC. Jalloh pidió dos veces a los presentes que confirmaran que se trataba de un acto del ROTC antes de empezar a disparar, según la denuncia.

Uno de ellos, que fue hospitalizado en estado crítico, ha sido elevado a regular, según Sentara Health. El otro fue tratado y dado de alta.

Jalloh, que fue condenado a 11 años de prisión en el caso del grupo Estado Islámico, quedó en libertad bajo custodia federal en diciembre de 2024. Estaba en libertad supervisada, que es comparable a la libertad condicional.

Fue puesto en libertad unos dos años y medio antes de lo previsto tras completar un programa de tratamiento contra las drogas, según dijo a The AP una persona familiarizada con el asunto. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato.

Funcionarios de emergencia se reúnen fuera del campus de la Universidad Old Dominion después de los informes de un tirador activo el jueves 12 de marzo de 2026 en Norfolk, Va. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot via AP) (Kendall Warner )

No estaba claro cómo Jalloh pudo acogerse al programa, que permite a los reclusos reducir hasta un año sus condenas. Los reclusos condenados por delitos relacionados con el terrorismo no suelen poder acogerse a este tipo de programas ni a otros créditos de reducción de penas.

Se dejó un mensaje en la Oficina Federal de Prisiones solicitando información sobre el encarcelamiento y la puesta en libertad de Jalloh.

En una rueda de prensa el jueves, un periodista preguntó a la agente especial a cargo de la oficina del FBI en Norfolk, Dominique Evans, si se había mencionado la guerra en curso en Irán. “Ninguna en absoluto”, respondió. Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán con ataques de misiles el 28 de febrero.

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El FBI ha advertido de que agentes iraníes podrían estar planeando ataques con drones contra objetivos en California. The FBI has warned that iranies agents could be planeando attacks with drones against objectives in California. Los investigadores alegan que se inspiraron en el grupo Estado Islámico. Y el jueves, un hombre de origen libanés recibió un disparo mortal tras empotrar su vehículo contra una sinagoga del área de Detroit, en lo que el FBI calificó de “acto de violencia selectivo contra la comunidad judía.”

El jueves, Evans también solicitó la ayuda de la población mientras las autoridades siguen investigando el tiroteo y a Jalloh, afirmando que ningún detalle es demasiado pequeño.

El jefe de policía de la Universidad Old Dominion, Garrett Shelton, dijo que transcurrieron menos de 10 minutos entre el momento en que se llamó a los agentes por un tiroteo en el edificio de la escuela de negocios de la universidad y el momento en que los intervinientes determinaron que el tirador estaba muerto. Las autoridades no han dicho exactamente cómo mataron los estudiantes del ROTC a Jalloh, aunque Evans dijo que no le dispararon.

El Mando de Cadetes del Ejército de Estados Unidos ha comunicado en las redes sociales que tres miembros del programa ROTC del en Old Dominion resultaron heridos, uno de ellos fallecido.

El ROTC es un programa en el que los estudiantes reciben una beca para asistir a la universidad mientras se entrenan para convertirse en oficiales comisionados del ejército estadounidense.

Funcionarios de emergencia se reúnen frente al campus de la Universidad Old Dominion tras informes de un tirador activo el jueves 12 de marzo de 2026 en Norfolk, Virginia. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP) (Kendall Warner )

Instructor fallecido es recordado como hombre de familia

La víctima fallecida es el teniente coronel Brandon Shah, de 42 años y natural de Chesapeake, que deja esposa y un hijo, según informó el Mando de Cadetes del Ejército de Estados Unidos en Old Dominion en una publicación en las redes sociales.

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Shah asistió a la ODU como estudiante del ROTC, según su biografía en el sitio web de la universidad, y había regresado en 2022 como líder del programa. En el Ejército, Shah pilotó helicópteros en Irak, Afganistán y Europa del Este.

“Por encima de todo, el teniente coronel Shah encarnó lo que significa ser un devoto padre de familia, un líder venerado y un protector heroico incluso en sus últimos momentos”, dijo el presidente de Old Dominion, Brian Hemphill, en un mensaje el viernes a la comunidad universitaria.

El viernes por la mañana, en honor de su íntimo amigo Shah, Eddie Flack sirvió una botella de Wild Turkey en el césped del campus, frente a Constant Hall, donde se encuentran las astas de las banderas. Flack, también de Chesapeake, dijo que los dos se hicieron muy amigos mientras estaban matriculados en la ODU.

“Te quiero Brandon. Descansa bien con el creador. Te quiero”, dijo Flack mientras se servía el whisky y miraba al cielo.

“Lo siento, Brandon. El mundo necesita más amor”, dijo Flack, llorando. “Necesitamos difundir más amor y no este odio”.