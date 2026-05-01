Víctor Ramos hace llamado a proteger servicios de salud durante paro en el Recinto de Ciencias Médicas

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, pidió este viernes a las organizaciones del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que participarán del paro de 48 horas, convocado a partir del próximo lunes, que protejan el acceso a los servicios de salud de las clínicas intramurales que se realizan en los predios del campus, una excepción ya contemplada en el llamado a manifestación del estudiantado.

“Hago un llamado directo y respetuoso a las uniones y organizaciones que han convocado a un paro en el RCM de la UPR para que reconsideren la inclusión de la clínica intramural en la acción planificada para el próximo lunes”, esbozó Ramos Otero.

“La clínica intramural no es un salón de clases, es el punto de acceso a la salud para aproximadamente 800 pacientes que están citados para evaluaciones con médicos especialistas y subespecialistas. Son pacientes con condiciones complejas –diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas, neurológicas, renales y autoinmunes– que han esperado entre ocho y 10 meses para lograr esta cita. Actuando en protección de los pacientes, que es la primera obligación del Departamento de Salud, solicitamos formalmente que se permita al personal esencial de la clínica –enfermería, técnicos, personal de apoyo clínico y administrativo– presentarse a trabajar y mantener las operaciones ese día”, agregó, en un parte de prensa.

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El miércoles, luego de un pleno estudiantil, el presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del RCM, Christian Rivera Cátala, circuló una carta en la que consignó el inicio del paro de 48 horas si la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, no presenta su renuncia a más tardar hoy, viernes.

“Si al culminar el 1 de mayo de 2026 se confirma que se renuncia no ocurrió, el voto de paro de 48 horas iniciará el lunes 4 de mayo de 2026 y culminará el miércoles 6 de mayo de 2026. Se tomará en cuenta la continuidad de servicios, por lo que se dialogó para permitir accesos a las áreas clínicas del RCM sin afectar citas programadas de pacientes”, subrayó Rivera Cátala, en la comunicación al estudiantado.

El CGE, a su vez, convocó a una asamblea extraordinaria para el miércoles 6 de mayo, a las 11:00 a.m., en la que se atenderían “los asuntos de seguimiento sobre los reclamos y las propuestas adicionales de la comunidad estudiantil del RCM”.

Jordán Conde, quien entró en funciones en julio de 2025, ha reiterado que no renunciará, pese a las exigencias de amplios sectores estudiantiles, docentes y no docentes de la comunidad universitaria que han redundado en la paralización de labores en la mayoría de los recintos.