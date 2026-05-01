Arranca manifestación del 1 de mayo: cientos de trabajadores protestan contra la Junta de Supervisión Fiscal
Decenas de organizaciones sindicales reclaman, además, justicia salarial y retiros dignos
1 de mayo de 2026 - 10:09 AM
1 de mayo de 2026 - 10:09 AM
A casi 10 años de la aprobación de la ley Promesa que impuso a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), cientos de trabajadores salieron en marcha este viernes desde Plaza Las Américas, en la avenida Chardón, hasta las oficinas del organismo, en la Milla de Oro, para exigir su salida del país, justicia salarial y retiros dignos, como parte del Día Internacional de los Trabajadores.
Los reclamos incluyen, además, el respaldo a la Universidad de Puerto Rico ante los recortes presupuestarios que enfrenta.
“Lucha sí, entrega no”, coreaban los asistentes desde la salida del centro comercial, donde se concentraron desde las 8:00 a.m.
La marcha –que cuenta con presencia de múltiples sindicatos de empleados esenciales, como maestros y enfermeros– salió a las 10:00 a.m.
Antes, hubo una misa a cargo de la Mesa de Diálogo Martín Luther King, una presentación artística del colectivo Papel Machete, y varios mensajes a cargo de portavoces sindicales.
“Se cumplen 10 años de resistencia obrera y seguimos en pie de nuestro derechos laborales, humanos, culturales”, dijo uno de los portavoces.
Desde más temprano este viernes, la Policía anticipó que desplegaría un operativo de seguridad enfocado en control de tránsito, vigilancia preventiva y manejo de las marchas. La zona bancaria Milla de Oro está cerrada desde la noche del jueves.
Entre las concentraciones de trabajadores, figura otra convocada desde el Capitolio hasta La Fortaleza.
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