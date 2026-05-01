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Arranca manifestación del 1 de mayo: cientos de trabajadores protestan contra la Junta de Supervisión Fiscal

Decenas de organizaciones sindicales reclaman, además, justicia salarial y retiros dignos

1 de mayo de 2026 - 10:09 AM

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La marcha cuenta con presencia de múltiples sindicatos de empleados esenciales, como maestros y enfermeros. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

A casi 10 años de la aprobación de la ley Promesa que impuso a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), cientos de trabajadores salieron en marcha este viernes desde Plaza Las Américas, en la avenida Chardón, hasta las oficinas del organismo, en la Milla de Oro, para exigir su salida del país, justicia salarial y retiros dignos, como parte del Día Internacional de los Trabajadores.

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Los reclamos incluyen, además, el respaldo a la Universidad de Puerto Rico ante los recortes presupuestarios que enfrenta.

“Lucha sí, entrega no”, coreaban los asistentes desde la salida del centro comercial, donde se concentraron desde las 8:00 a.m.

La marcha –que cuenta con presencia de múltiples sindicatos de empleados esenciales, como maestros y enfermeros– salió a las 10:00 a.m.

Antes, hubo una misa a cargo de la Mesa de Diálogo Martín Luther King, una presentación artística del colectivo Papel Machete, y varios mensajes a cargo de portavoces sindicales.

“Se cumplen 10 años de resistencia obrera y seguimos en pie de nuestro derechos laborales, humanos, culturales”, dijo uno de los portavoces.

Desde más temprano este viernes, la Policía anticipó que desplegaría un operativo de seguridad enfocado en control de tránsito, vigilancia preventiva y manejo de las marchas. La zona bancaria Milla de Oro está cerrada desde la noche del jueves.

Entre las concentraciones de trabajadores, figura otra convocada desde el Capitolio hasta La Fortaleza.

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Mantente conectado a elnuevodía.com para la ampliación de esta historia.

La Policía de Puerto Rico despliega su operativo en la Milla de Oro, en Hato Rey, previo a la llegada de manifestantes en el Día Internacional de los Trabajadores. Se observan oficiales de la Policía cerca del edificio donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal. La Unión de trabajadores de la industria licorera de Ponce y el Movimiento solidario sindical.
1 / 13 | Imágenes del despliegue policiaco en la Milla de Oro: aseguran estar listos ante la llegada de manifestantes. La Policía de Puerto Rico despliega su operativo en la Milla de Oro, en Hato Rey, previo a la llegada de manifestantes en el Día Internacional de los Trabajadores. - Andrea Guemárez Soto
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ProtestasDía Internacional de los TrabajadoresJunta de Supervisión Fiscal
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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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