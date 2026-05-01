Pastora Wanda Rolón tras el sepelio de su madre: “Nos volveremos a ver y ya nunca nos separaremos”

Para la familia de Nina Miranda, su adiós terrenal trae tristeza. Su vida, sin embargo, es recordada por sus seres queridos como una mujer que no solo cuidó de su familia, sino que vivió para ver a su descendencia dedicada al evangelio.

La reverenda Wanda Rolón a menudo describía a su madre como “la mujer más preciosa de su vida”.

Ayer, jueves, Rolón acudió a sus redes sociales con un emotivo mensaje tras el sepelio de su madre. La líder religiosa, de igual modo, compartió algunas fotografías del acto.

“Hoy dimos el último adiós a la mujer más preciosa de mi vida, quien me cuidó, protegió y tuve el privilegio de ganarla para el Señor. Mi bella madre, ‘mother’. Gracias a todos los que han orado por nuestra familia. Nos consuela saber que nos volveremos a ver y ya nunca nos separaremos. Gracias amado Señor por tu fortaleza”, expresó.