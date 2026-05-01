Anuncian decana interina para la Escuela de Derecho de la UPR

La rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Charriez Cordero, designó a la profesora Érika Fontánez Torres como decana interina de la Escuela de Derecho, en reemplazo de Vivian Neptune Rivera, quien concluyó sus funciones el jueves, luego de 15 años en el cargo.

Fontánez Torres asumió el interinato este viernes, cuando circuló una carta a los miembros de la Escuela de Derecho.

“Luego de más de 15 años del trabajo excepcional, arduo y continuo de la decana Vivian Neptune Rivera, nos toca continuar –y a la vez gestar– una nueva etapa para nuestra institución. Por eso, acojo con mucha seriedad, responsabilidad y solemnidad esta fecha en la que me integro al equipo administrativo de la Escuela de Derecho de la UPR en calidad de decana interina. Agradezco la confianza que depositó en mí la facultad, los estudiantes y el personal no docente al recomendarme para facilitar esta encomienda de gestión y gobernanza universitaria. Agradezco sobre todo el apoyo y la confianza de la rectora interina, doctora Mayra Charriez Cordero, quien me ha designado para esta labor de servicio público”, expresó Fontánez Torres.

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La nueva decana interina cuenta con un bachillerato en Ciencias Sociales y un Juris Doctor de la UPR, una maestría en Derecho y Teoría Social de la London School of Economics and Political Sciences y un doctorado en Filosofía Política y Jurídica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesora en la Escuela de Derecho por los pasados 22 años y ocupa una posición de catedrática a tiempo completo.

A finales de marzo, la facultad de la Escuela de Derecho inició la búsqueda de un nuevo decano en propiedad, mediante una resolución que consignó que la persona seleccionada debe contar con “un amplio respaldo de la facultad y comunidad de la Escuela”.

Neptune Rivera anunció en febrero que dejaría la cátedra a la conclusión de abril tras 20 años como profesora, los últimos 15, como decana.

La búsqueda de un nuevo decano coincide con un período de incertidumbre en el Recinto de Río Piedras y la UPR en general. Los estudiantes de Río Piedras, al igual que en varios otros recintos, mantienen un paro en reclamo de la destitución de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, quien ha reiterado que su renuncia no está sobre la mesa.