Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras 15 años de liderazgo: Vivian Neptune deja el decanato de la Escuela de Derecho de la UPR

En una carta dirigida a la comunidad universitaria, la abogada anunció que se despedirá del cargo el 30 de abril

6 de marzo de 2026 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vivian Neptune: Decana de la Escuela de Derecho de la UPR. Fue oficial jurídico del juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, y del juez de Apelaciones, German Brau. (archivo)
Vivian Neptune dejará el cargo el próximo 30 de abril.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tras 15 años al frente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, la decana Vivian I. Neptune Rivera anunció que dejará el cargo el próximo 30 de abril, fecha en la que también concluirá sus funciones como profesora luego de dos décadas de servicio en la institución.

En una carta dirigida a la comunidad universitaria, Neptune Rivera dio a conocer que su decisión fue comunicada inicialmente durante una reunión de facultad celebrada el pasado 18 de febrero.

El privilegio y honor profesional más grande que he tenido hasta el momento ha sido servirle a esta institución”, expresó la abogada en la misiva.

“Las metas trazadas cuando comencé como decana en el 2011, en medio de un duro proceso huelgario y con serios retos ante nuestras agencias acreditadoras, han sido todas cumplidas”, agregó.

Neptune Rivera destacó que, durante su gestión, la Escuela de Derecho se fortaleció institucionalmente y mantuvo su acreditación, además de registrar altas tasas de aprobación en la reválida y de empleo entre sus egresados.

También resaltó la expansión de iniciativas académicas y de servicio, como el aumento a 14 secciones de clínicas legales, 22 programas pro bono y la ampliación del programa Enlace con Escuelas Públicas.

Asimismo, mencionó la creación de proyectos como el Centro Integral de Apoyo a Víctimas, el Proyecto ADN Post Sentencia y el Resiliency Law Center, así como el desarrollo de nuevas oportunidades académicas, entre estas la primera Maestría en Derecho (LL.M.) en línea de la institución y acuerdos con la Universidad de Barcelona para programas de doble y triple titulación.

“Agradezco profundamente la confianza y liderazgo en tiempos de retos y escasez de nuestra rectora doctora Angélica Varela Llavona y su equipo de trabajo quienes siempre han estado presentes apoyando nuestros proyectos y metas”, continuó.

“Siempre el estudiantado ha sido la razón de ser de mi día a día por los pasados 20 años. Como dije el primer día en mi decanato en el 2011 y reitero hoy en el 2026: el acceso a la justicia comienza con el acceso a la educación legal”, sostuvo.

La decana indicó que, tras su salida, se concentrará en el ámbito de la filantropía con el propósito de impulsar iniciativas dirigidas a atender desigualdades sociales.

“Siempre la educación será central en mi nuevo rol, pero es el momento justo para dedicarme a otros proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de tantos y tantas olvidados por el sistema”, expresó.

Aseguró que la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Río Piedras y la Escuela de Derecho continuarán ocupando un lugar central en su compromiso con el país.

