En Toa Baja: identifican a hombre cuyo cuerpo fue hallado dentro de un vehículo

Las autoridades identificaron este viernes como Benjamín Maldonado Luciano, de 59 años, al hombre cuyo cuerpo baleado fue hallado en el interior de un vehículo el miércoles, en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados a la 1:21 a.m., en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-866, en el barrio Candelaria.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona herida de bala.

Al llegar al lugar, los policías municipales de Bayamón, encontraron en el interior de un vehículo Hyundai, modelo Kona de color azul, el cuerpo del occiso.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.