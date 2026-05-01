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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Toa Baja: identifican a hombre cuyo cuerpo fue hallado dentro de un vehículo

Los hechos fueron reportados a la 1:21 a.m. del miércoles

1 de mayo de 2026 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades identificaron este viernes como Benjamín Maldonado Luciano, de 59 años, al hombre cuyo cuerpo baleado fue hallado en el interior de un vehículo el miércoles, en Toa Baja.

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Los hechos fueron reportados a la 1:21 a.m., en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-866, en el barrio Candelaria.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona herida de bala.

Al llegar al lugar, los policías municipales de Bayamón, encontraron en el interior de un vehículo Hyundai, modelo Kona de color azul, el cuerpo del occiso.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsToa BajaPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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