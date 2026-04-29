Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un auto en Toa Baja

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 1:21 a.m., en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-866, en el barrio Candelaria.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona herida de bala.

“Al llegar al lugar los policías municipales de Bayamón, encontraron en el interior de un vehículo Hyundai, modelo Kona de color azul, el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado, con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, indica el informe policiaco.

El agente Alex Vázquez, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y el fiscal Josué Padilla, tienen a cargo la pesquisa.