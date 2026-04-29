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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un auto en Toa Baja

Policías municipales observaron que la víctima tenía heridas de bala

29 de abril de 2026 - 6:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este martes, la Policía había reportado 153 asesinatos en lo que va de este año, ocho más que los 145 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Toa Baja.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 1:21 a.m., en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-866, en el barrio Candelaria.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona herida de bala.

“Al llegar al lugar los policías municipales de Bayamón, encontraron en el interior de un vehículo Hyundai, modelo Kona de color azul, el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado, con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, indica el informe policiaco.

El agente Alex Vázquez, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y el fiscal Josué Padilla, tienen a cargo la pesquisa.

Hasta este martes, la Policía había reportado 153 asesinatos en lo que va de este año, ocho más que los 145 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosToa Baja
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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