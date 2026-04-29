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Casa Blanca dice que los fondos para pagar a empleados de TSA “se acabarán pronto”

El Departamento de Seguridad Nacional ha estado operando sin fondos regulares durante más de dos meses

29 de abril de 2026 - 7:43 AM

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Seguridad Nacional ha estado operando sin fondos regulares durante más de dos meses. (LM Otero)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La Casa Blanca ha advertido al Congreso de que los fondos para pagar al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “pronto se agotarán”, lo que ha provocado nuevas amenazas de interrupciones en los aeropuertos y preocupaciones por la seguridad nacional, mientras la Cámara de Representantes tramita lentamente la legislación para poner fin a lo que ha sido el lapso más largo de la historia en la financiación de la agencia.

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En un memorando enviado a última hora del martes a los legisladores, la Oficina de Gestión y Presupuesto dijo que el dinero que el presidente Donald Trump utilizó para pagar a la Administración de Seguridad en el Transporte y a otros trabajadores a través de acciones ejecutivas se agotará en mayo. Se pidió a la Cámara que apruebe rápidamente la resolución presupuestaria que los senadores aprobaron en una sesión nocturna la semana pasada que allanaría el camino para la financiación completa del departamento.

“El DHS pronto se quedará sin fondos operativos críticos, lo que pondrá en peligro al personal y las operaciones esenciales”, decía la nota.

La presión de la administración Trump podría ayudar al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuya estrecha mayoría republicana se ha estancado, enredada en disputas internas del partido sobre una serie de asuntos pendientes, incluida la financiación de la Seguridad Nacional. Han dejado la cámara prácticamente paralizada.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.Se pudo apreciar la presencia de oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.Hasta esta mañana, solo siete de los 16 “lanes” de la TSA estaban operando.
1 / 12 | En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas

Se espera que la Cámara vote tan pronto como el miércoles sobre la resolución presupuestaria del Senado, diseñada para desbloquear un proceso de varios pasos para financiar finalmente el departamento, y la administración advirtió a los legisladores del Partido Republicano que no hicieran cambios que pudieran prolongar la aprobación.

“Restaurar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) nunca ha sido más urgente, como demuestran los recientes acontecimientos”, dice la nota, un guiño a la situación del fin de semana, cuando un hombre armado con pistolas y cuchillos intentó irrumpir en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistían Trump, la vicepresidenta y altos cargos del Gabinete.

El cierre de Seguridad Nacional es el más largo de la historia

Seguridad Nacional ha estado operando sin fondos regulares durante más de dos meses después de que los demócratas se negaran a financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza sin cambios en esas operaciones tras las muertes de estadounidenses que protestaban contra la agenda de deportación de Trump.

Mientras que a los trabajadores encargados de hacer cumplir la ley de inmigración se les ha pagado en gran medida a través del torrente de nuevo efectivo -unos 170,000 millones de dólares- que el Congreso aprobó como parte del proyecto de ley de recortes de impuestos de Trump el año pasado, otros, incluida la TSA, han tenido que depender de la intervención de Trump a través de la acción ejecutiva para garantizar sus cheques de pago.

Pero con unos salarios que superan los 1,600 millones de dólares cada dos semanas, según declaró recientemente el secretario del DHS, Markwayne Mullin, esos fondos se están agotando.

Se avecina una complicada estrategia presupuestaria

Los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado se han embarcado en una estrategia en solitario, intentando aprobar fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza sin contar con los demócratas. Quieren destinar 70,000 millones de dólares a estas operaciones de inmigración durante el resto del mandato de Trump para garantizar que no haya más interrupciones.

Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!”

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El cierre parcial del gobierno federal ha provocado escasez en el personal de la TSA.

Es un proceso engorroso, el mismo que se utilizó el año pasado para aprobar la ley de recortes fiscales de Trump, que se desarrollará a lo largo de varias semanas.

El Senado inició el proceso la semana pasada, y ahora está a la espera de que actúe la Cámara de Representantes. Una vez aprobada esa resolución presupuestaria, se espera que tanto la Cámara como el Senado redacten el proyecto de ley de financiación propiamente dicho, un proceso que puede llevar semanas.

Mientras tanto, se espera que Johnson pase rápidamente esta semana a la legislación que financiaría las otras partes de la Seguridad Nacional, incluyendo la TSA, la Guardia Costera y otras agencias.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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