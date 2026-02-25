Opinión
Mundo
Haití destina $542 millones para reforzar seguridad en la frontera con República Dominicana

Se prevé el uso de equipos de vigilancia satelital, drones, escáneres y helicópteros

25 de febrero de 2026 - 4:50 PM

Varias personas se bañan en el río Masacre, llamado así por una sangrienta batalla entre colonizadores españoles y franceses en el siglo XVIII,en Juana Méndez, República Dominicana, el 19 de noviembre de 2021, en la frontera con Haití. (Matias Delacroix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Puerto Príncipe- La Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo de Haití (CSC/CA) aprobó un contrato por valor de unos $542 millones para reforzar la seguridad en la frontera con la República Dominicana, según informaron este miércoles fuentes periodísticas.

El contrato fue firmado entre diferentes ministerios del país y las empresas Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, informó el diario local ‘Le Nouvelliste’.

De acuerdo con el periódico, este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la frontera, que comparte con la República Dominicana, además de, optimizar los ingresos fiscales y aduaneros, y aumentar la capacidad del Estado para combatir eficazmente la delincuencia transnacional, el fraude fiscal y el contrabando.

Soldados dominicanos en el puente que cruza la frontera entre Haití y Dajabón, en República Dominicana, el 11 de octubre de 2023.
Soldados dominicanos en el puente que cruza la frontera entre Haití y Dajabón, en República Dominicana, el 11 de octubre de 2023. (The Associated Press)

En detalle, el contrato tiene un valor de $542,634,238 y una duración de diez años, en los que se incluyen dos años de implementación y ocho años de operación.

También, se prevé el uso de equipos de vigilancia satelital, drones, escáneres y helicópteros para reforzar la seguridad fronteriza.

Además, los planes prevén la instalación de escáneres móviles de carga y contenedores en los puertos marítimos de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano (norte) y Saint-Louis-du-Sud (suroeste), así como en los pasos fronterizos de Malpasse (sur), Belladère (centro) y Ouanaminthe (norte).

El proyecto incluye el fortalecimiento tecnológico de los servicios migratorios, la instalación de “equipos modernos” de control de personal y la reconstrucción o rehabilitación de varias infraestructuras aduaneras y migratorias en todo el territorio de Haití, señaló el periódico.

Este miércoles en declaraciones a “Le Nouvelliste”, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, señaló que la primera responsabilidad de su país es controlar la frontera.

Militares de República Dominicana vigilan el paso fronterizo de Dajabón (República Dominicana), en una fotografía de archivo.
Militares de República Dominicana vigilan el paso fronterizo de Dajabón (República Dominicana), en una fotografía de archivo. (Agencia EFE)

“Nuestra primera responsabilidad es controlar nuestra frontera. Como buenos vecinos, los dominicanos pueden ayudarnos. Pero nuestra responsabilidad principal es controlar nuestra frontera”, afirmó.

Fils-Aimé también abrió la puerta a una mejora en las relaciones con la República Dominicana, cuyo Gobierno construye en la frontera común un muro o verja perimentral con el objetivo de controlar el paso de migrantes, drogas y armas.

“No podemos ser como hermanos siameses que no se hablan cuando vivimos en la misma isla”, señaló al mismo periódico.

Respecto a si tiene intención de visitar la República Dominicana, indicó: “todavía no lo sé. Es una muy buena pregunta. Lo estoy considerando”.

