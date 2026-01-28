Haití en medio de una crisis de violencia y abusos sexuales debido a bandas armadas

LA HABANA - El número de casos de abusos sexuales atendidos en una clínica de la capital de Haití se ha triplicado en los últimos cuatro años, a medida que aumenta la violencia de las bandas en el convulso país caribeño, advirtió el miércoles una organización benéfica sanitaria.

Médicos Sin Fronteras se declaró “alarmada e indignada” por el abrumador nivel de violencia sexual y de género.

“La medida en que han aumentado las cifras nos ha conmocionado”, declaró Diana Manilla Arroyo, jefa de misión del grupo en Haití, en una entrevista telefónica. “No es sólo el número, sino la gravedad”.

Más de la mitad de los pacientes atendidos en la clínica Pran Men’m, abierta hace una década en Puerto Príncipe, fueron atacados por varios miembros de grupos armados, según un nuevo informe de la organización benéfica Médicos Sin Fronteras (MSF).

1 / 8 | En imágenes: así celebró Haití su clasificación a la Copa del Mundo de fútbol. Aficionados de la isla caribeña celebran la victoria sobre Nicaragua. - Odelyn Joseph 1 / 8 En imágenes: así celebró Haití su clasificación a la Copa del Mundo de fútbol Aficionados de la isla caribeña celebran la victoria sobre Nicaragua. Odelyn Joseph Compartir

“Más de 100 personas fueron agredidas por 10 o más agresores a la vez”, afirma el informe, que señala una media de tres agresores por caso.

PUBLICIDAD

La clínica ha tratado a casi 17,000 pacientes en la última década, de los cuales 2.300 sólo en los nueve primeros meses del año pasado. Más de 350 de esos pacientes son niños y hombres, según MSF.

La demografía de los agredidos también ha cambiado. Antes de 2022, la mitad de los casos en la clínica eran de pacientes menores de 18 años, frente al 24% actual. El número de casos entre 50 y 80 años se ha multiplicado por siete, según MSF.

Control y poder

Se calcula que las bandas controlan el 90% de Puerto Príncipe, y muchas recurren al abuso sexual para infundir miedo, según los expertos.

Los abusos se producen durante secuestros, tomas de territorios y para controlar la ayuda humanitaria, según MSF.

“Los grupos armados utilizan la violencia sexual para aterrorizar, controlar y someter a las comunidades”, afirmó Manilla.

El informe citaba a una mujer no identificada, de 53 años, que dijo haber sido violada por tres hombres lo suficientemente jóvenes como para haber sido sus hijos.

“Me golpearon y me rompieron los dientes”, dijo. “Después de violarme, también violaron a mi hija”.

La violencia de las bandas ha desplazado a 1.4 millones de personas en Haití en los últimos años, una cifra récord según Naciones Unidas.

Una mujer de 34 años citada en el informe señaló que en los centros de acogida se mezclan mujeres jóvenes y chicos.

“Las madres se ven obligadas a permanecer cerca porque, cuando el niño empieza a crecer, puede convertirse en objetivo de violación en cualquier momento”, afirma.

PUBLICIDAD

Casi el 70% de las personas que pidieron ayuda entre enero y septiembre de 2025 tras sufrir abusos sexuales fueron desplazadas, según la ONU.

Mientras tanto, MSF dijo que su clínica está luchando para encontrar refugios dispuestos a aceptar pacientes, y señaló que las mujeres con niños o las que están embarazadas o necesitan atención médica a menudo son rechazadas.

“La falta de servicios disponibles deja a los supervivientes expuestos a los mismos riesgos que condujeron a su trauma inicial”, dijo MSF. “Sin refugio seguro ni opciones de reubicación, MSF da de alta a sus pacientes directamente de vuelta a la pesadilla de la que vinieron, sólo para verlos regresar otro día después de ser violados de nuevo.”

‘Puede ser difícil’

Persiste el temor a denunciar los casos de abusos sexuales debido a la estigmatización existente y a la falta de fe en la policía y el sistema judicial de Haití.

Otra razón para evitar la atención médica es preservar la propia vida; los civiles han sido golpeados o asesinados por grupos parapoliciales si viven en un barrio controlado por una banda, ya que automáticamente se les asocia con el grupo armado.

Desde 2022, la proporción de supervivientes que buscaron ayuda en la clínica de Pran Men’m en los tres días siguientes al ataque se redujo a la mitad, de casi dos tercios a un tercio, según MSF. Como resultado, casi el 70% de ellos llegó demasiado tarde para recibir profilaxis postexposición para el VIH, dijo el grupo.

Además, la proporción de pacientes que buscaron atención en los cinco días siguientes al ataque se redujo casi a la mitad, del 72% al 41%. Esto significa que casi el 60% de ellas perdieron la oportunidad de evitar embarazos no deseados, según MSF.

PUBLICIDAD

Para luchar contra el estigma, una organización local sin ánimo de lucro se acerca a las mujeres utilizando las artes, el teatro y la música, con supervivientes que escriben y hablan en grupos de discusión sobre sus experiencias en un lugar seguro.

“Encuentran la manera de entender su propia realidad, sus propias experiencias”, afirma Pascale Solages, coordinadora de un grupo feminista haitiano independiente, Nègès Mawon. “Puede ser difícil”, añadió.

MSF pidió al gobierno de Haití que destinara más fondos a la atención sanitaria y los servicios gratuitos para las supervivientes de abusos sexuales.

“Una medida inmediata y práctica que podría implementar es una línea de atención telefónica operada por el gobierno las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proporcionar orientación confidencial y conectar a los sobrevivientes con recursos críticos”, dijo MSF. “Muchos carecen de acceso a atención médica, están desplazados de sus hogares y se enfrentan a inmensas barreras para encontrar apoyo y reconstruir sus vidas.”

___