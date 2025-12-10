Donald Trump revive declaraciones despectivas sobre Haití y naciones africanas

El presidente Donald Trump admitió el martes que utilizó el insulto “países de mie***” para menospreciar a Haití y las naciones africanas durante una reunión de 2018 con legisladores, jactándose de un comentario que desató la indignación mundial durante su primer mandato.

En aquel momento, Trump había negado haber hecho la despectiva declaración durante una reunión a puerta cerrada, pero el martes no tuvo reparos en revivirla durante un mitin en Pensilvania. Siguió despreciando a Somalia como “asquerosa, sucia, repugnante, plagada de delincuencia”.

Trump se jactaba en su discurso de que la semana pasada había “anunciado una pausa permanente en la migración del Tercer Mundo, incluida la procedente de agujeros infernales como Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros países”, cuando alguien del público gritó el comentario de 2018.

Eso le llevó a recordar el incidente de 2018. Su relato se ajustó fielmente a la descripción ofrecida en su momento por personas a las que se informó de la reunión en el Despacho Oval.

“Tuvimos una reunión y dije: ‘¿Por qué sólo aceptamos a gente de países de mie***? ‘¿Por qué no podemos tener algunas personas de Noruega, Suecia?”, dijo Trump a los asistentes al mitin.

“Pero siempre cogemos a gente de Somalia”, continuó. “Lugares que son un desastre. Asquerosos, sucios, repugnantes, plagados de delincuencia”.

La Casa Blanca en ese momento no negó los comentarios de Trump, pero el presidente publicó en Twitter el día después de que se conociera la noticia que “este no fue el lenguaje que usé”. Añadió que “nunca dijo nada despectivo sobre los haitianos”.

Ya en 2018, los comentarios de Trump denigrando a las naciones predominantemente negras mientras buscaba más migración de países predominantemente blancos fueron ampliamente denunciados como racistas. Algunos congresistas republicanos condenaron los comentarios, y los líderes extranjeros se indignaron. El gobierno de Botsuana convocó al embajador de Estados Unidos, y el presidente de Senegal, Macky Sall, dijo que estaba conmocionado, señalando: “África y la raza negra merecen el respeto y la consideración de todos”.