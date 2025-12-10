Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasPolítica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump revive declaraciones despectivas sobre Haití y naciones africanas

En un mitin en Pensilvania, se jactó de un comentario que desató la indignación durante su primer mandato

10 de diciembre de 2025 - 8:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (Matt Rourke)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump admitió el martes que utilizó el insulto “países de mie***” para menospreciar a Haití y las naciones africanas durante una reunión de 2018 con legisladores, jactándose de un comentario que desató la indignación mundial durante su primer mandato.

RELACIONADAS

En aquel momento, Trump había negado haber hecho la despectiva declaración durante una reunión a puerta cerrada, pero el martes no tuvo reparos en revivirla durante un mitin en Pensilvania. Siguió despreciando a Somalia como “asquerosa, sucia, repugnante, plagada de delincuencia”.

Trump se jactaba en su discurso de que la semana pasada había “anunciado una pausa permanente en la migración del Tercer Mundo, incluida la procedente de agujeros infernales como Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros países”, cuando alguien del público gritó el comentario de 2018.

Eso le llevó a recordar el incidente de 2018. Su relato se ajustó fielmente a la descripción ofrecida en su momento por personas a las que se informó de la reunión en el Despacho Oval.

“Tuvimos una reunión y dije: ‘¿Por qué sólo aceptamos a gente de países de mie***? ‘¿Por qué no podemos tener algunas personas de Noruega, Suecia?”, dijo Trump a los asistentes al mitin.

“Pero siempre cogemos a gente de Somalia”, continuó. “Lugares que son un desastre. Asquerosos, sucios, repugnantes, plagados de delincuencia”.

La Casa Blanca en ese momento no negó los comentarios de Trump, pero el presidente publicó en Twitter el día después de que se conociera la noticia que “este no fue el lenguaje que usé”. Añadió que “nunca dijo nada despectivo sobre los haitianos”.

Ya en 2018, los comentarios de Trump denigrando a las naciones predominantemente negras mientras buscaba más migración de países predominantemente blancos fueron ampliamente denunciados como racistas. Algunos congresistas republicanos condenaron los comentarios, y los líderes extranjeros se indignaron. El gobierno de Botsuana convocó al embajador de Estados Unidos, y el presidente de Senegal, Macky Sall, dijo que estaba conmocionado, señalando: “África y la raza negra merecen el respeto y la consideración de todos”.

Pero desde entonces, Trump ha sobrepasado muchas normas y tradiciones de decoro que habían guiado a sus predecesores, tanto en su primer mandato como en los años posteriores. A menudo adereza sus declaraciones públicas con palabrotas, y este año ha soltado la bomba mientras las cámaras grababan, en dos ocasiones distintas.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpHaitíEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: