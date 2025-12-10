Donald Trump asegura que Nicolás Maduro tiene “los días contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista publicada este martes por el medio digital Politico, que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, tiene “los días contados”, mientras catalogó los ataques contra supuestas lanchas de narcotraficantes como “necesarios” para detener el flujo de drogas a Estados Unidos.

Durante la entrevista desde Casa Blanca con la periodista Dasha Burns, el presidente aseguró que vio el video del segundo ataque a una embarcación procedente de Venezuela y “no es agradable”, mientras aseguró que en el video parecía que los supervivientes intentaban enderezar la lancha volcada.

“Bueno, parecía que intentaban enderezar la lancha, pero yo no me meto en eso. Eso depende de ellos. El almirante que lo hizo es un hombre muy respetado como saben, un hombre muy respetado”, dijo Trump durante la entrevista, que se extendió por unos 45 minutos.

“Y también los atacaremos en tierra muy pronto”, añadió, aunque no proporcionó más detalles.

1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press 1 / 19 ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. The Associated Press Compartir

El presidente indicó además que no diría hasta dónde estaría dispuesto a llegar para derrocar a Maduro, afirmando que no “descartaría ni confirmaría” una invasión terrestre.

Cuestionado sobre la interpelación que el Congreso planifica realizar con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre los operativos en el Caribe, el mandatario indicó que no le preocupa.

“No me importa si lo hace. Puede hacerlo si quiere. No me importa”, señaló Trump mientras aseguró que Hegseth está “haciendo un gran trabajo”.

Los operativos antinarcotráfico que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizan en el Caribe han sido objeto de intenso escrutinio, particularmente el segundo ataque, realizado el 2 de septiembre.