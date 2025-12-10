Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro tiene “los días contados”

En una entrevista con el medio estadounidense Politico, el mandatario no descartó una invasión terrestre del país sudamericano

10 de diciembre de 2025 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Donald Trump, aseguró en una entrevista publicada este martes por el medio digital Politico, que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, tiene “los días contados” (Jesus Vargas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista publicada este martes por el medio digital Politico, que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, tiene “los días contados”, mientras catalogó los ataques contra supuestas lanchas de narcotraficantes como “necesarios” para detener el flujo de drogas a Estados Unidos.

Durante la entrevista desde Casa Blanca con la periodista Dasha Burns, el presidente aseguró que vio el video del segundo ataque a una embarcación procedente de Venezuela y “no es agradable”, mientras aseguró que en el video parecía que los supervivientes intentaban enderezar la lancha volcada.

“Bueno, parecía que intentaban enderezar la lancha, pero yo no me meto en eso. Eso depende de ellos. El almirante que lo hizo es un hombre muy respetado como saben, un hombre muy respetado”, dijo Trump durante la entrevista, que se extendió por unos 45 minutos.

“Y también los atacaremos en tierra muy pronto”, añadió, aunque no proporcionó más detalles.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

El presidente indicó además que no diría hasta dónde estaría dispuesto a llegar para derrocar a Maduro, afirmando que no “descartaría ni confirmaría” una invasión terrestre.

Cuestionado sobre la interpelación que el Congreso planifica realizar con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre los operativos en el Caribe, el mandatario indicó que no le preocupa.

“No me importa si lo hace. Puede hacerlo si quiere. No me importa”, señaló Trump mientras aseguró que Hegseth está “haciendo un gran trabajo”.

Los operativos antinarcotráfico que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizan en el Caribe han sido objeto de intenso escrutinio, particularmente el segundo ataque, realizado el 2 de septiembre.

Legisladores de ambos partidos han expresado consternación sobre si ese ataque, ordenado para eliminar supervivientes, fue realizado siguiendo los estatutos legales de la guerra.

Breaking NewsDonald TrumpNicolás MaduroVenezuelaNarcotráficoPetróleoAmérica Latina
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
