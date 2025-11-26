Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Seguidores de Nicolás Maduro marchan en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

El mandatario venezolano asegura que el despliegue militar del Pentágono es parte de un esfuerzo por derrocarlo

26 de noviembre de 2025 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, participa en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el martes 25 de noviembre de 2025. (Cristian Hernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Con banderas de su país, los seguidores del gobierno venezolano marcharon el martes por las calles del suroeste de Caracas en apoyo al presidente Nicolás Maduro y para rememorar las gestas independentistas del siglo XIX en medio de tensiones con Estados Unidos, país al que Venezuela señala de planear un ataque militar para provocar un cambio de régimen en el país sudamericano.

RELACIONADAS

“Nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga”, dijo Maduro, vestido con traje camuflado, en la Academia Militar de Venezuela, luego de incorporarse en el último tramo de la llamada movilización “cívico, militar y policial”.

“Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”, agregó.

La marcha se produjo en momentos de crecientes tensiones tras el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 80 personas han muerto.

La administración del presidente Donald Trump dice que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Maduro, por su parte, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Personas marchan en una manifestación cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Cristian Hernández)
Personas marchan en una manifestación cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Cristian Hernández) (Cristian Hernandez)

La caminata, según los organizadores del oficialismo, tenía como propósito reafirmar el “espíritu antiimperialista” de la llamada “Revolución Bolivariana”, el proyecto político ideado por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, antecesor y mentor político de Maduro.

Durante el recorrido, sobre un caballo blanco, fue exhibida la espada enjoyada conocida como “Sol del Perú” del prócer de la independencia sudamericana Simón Bolívar, un regalo de la municipalidad de Lima en 1825 en reconocimiento a sus victorias en las batallas de Junín y Ayacucho.

En vida el entonces presidente Chávez decía que Bolívar era más que un Libertador que debía ser homenajeado. Afirmaba que representaba el ícono y la inspiración de la que llamó su “revolución” socialista.

Chávez, quien murió el 5 de marzo de 2013, se consideraba a sí mismo discípulo moderno de Bolívar, por lo que encontraba paralelismos entre los esfuerzos de su héroe para liberar a Sudamérica del dominio español y su propia lucha para desafiar la influencia estadounidense en la región.

Tags
Breaking NewsVenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosPetróleoPentágonoFuerzas Armadas de Estados UnidosMar CaribeNarcotráfico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: