Tras casi medio mes de caminata: “Pellito” llega a San Juan para defender a los vendedores ambulantes

Tras medio mes de caminata, el agricultor Pedro “Pellito” Santiago llegó hoy, domingo a San Juan para reclamar ante el Capitolio que no lo saquen del espacio donde vende sus productos en la carretera PR-7722, conocida como la “Ruta Panorámica” en Cayey.

“Gracias a Papito Dios llegamos. Estamos explotaos. Pero miren...”, expresó Santiago en una transmisión en redes sociales, mientras mostraba a la multitud de personas que lo acompañaban mientras caminaba por la avenida Luis Muñoz Rivera, hacia El Viejo San Juan.

“Gracias a papito Dios llegamos”, dijo el propietario de Finca Los Pellos. “Dios bendiga a este país... Vamos con mucho amor y cariño”, agregó.

Santiago había explicado a El Nuevo Día que estuvo sin dormir un mes por la angustia de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas no le permitiera llevar a cabo su trabajo como vendedor ambulante de sus productos agrícolas.

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“En mi misma ruta, le entregaron cartas (de desalojo) a tres fruteras. Todos nos conocemos. Somos gente unida y, por eso, me tiro a la calle. Si no peleo, ¿quién más lo va hacer? No estamos peleando por política, estamos peleando para que nos dejen vender”, declaró Santiago el miércoles pasado, luego de culminar su tercer día de caminata, de Juana Díaz a Peñuelas.

En mayo, vendedores ambulantes denunciaron que recibieron cartas del DTOP ordenándoles remover sus negocios de las orillas de vías públicas, en un plazo de 10 días.

“Me quieren sacar también y me están exigiendo cosas, que me dicen bomberos que a otros negocios no les piden. La misma Policía me dijo que allí (el puesto) nunca había pasado un accidente. Al contrario, aquí todo corre tranquilo. Yo soy el que corta la grama, pinto los muros del área. El mismo Municipio (de Cayey) me ayudó a montar mi negocio”, compartió Santiago sobre la angustia que vive desde que personal del DTOP le notificó, en enero, que debía desalojar el área por razones de “seguridad”.