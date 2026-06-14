“Estoy bien, gente”: el mensaje de Rey Charlie tras haber sido reportado como desaparecido

El motorista y activista conocido como “Rey Charlie” apareció este domingo en redes sociales con un mensaje para sus seguidores luego de haber sido reportado como desaparecido y de que la Policía activara el protocolo correspondiente.

A través de una publicación que compartió en Instagram y Facebook, Misael González Trinidad, nombre de pila de la personalidad, aseguró que se encuentra en buen estado y dio algunos detalles sobre lo ocurrido.

“Estoy bien gente. Resumen: Ayer salí de El Yunque hacia Orocovis a hacer senderismo y luego de dos horas de recorrido me percato que tengo el zipper del bulto donde estaba el celular, llaves y dinero, abierto. Comienzo la búsqueda y no es hasta hace aproximadamente 25 minutos que encontré todo”.

Previamente, la Policía había informado que el hombre había sido reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en el área del Bosque Nacional El Yunque, en Río Grande, y que se había iniciado una investigación, activando el protocolo establecido para estos casos.

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El “Rey Charlie” cobró notoriedad en los medios y redes sociales tras organizar una caravana en protesta y reclamo por la salida del exgobernador Ricardo Rosselló en el verano de 2019.

Además, organizó en mayo de 2024 corridas de recibimiento para la modelo Maripily tras su triunfo en el reality show de “La Casa de Los Famosos” de Telemundo. En ese evento, de hecho, fue arrestado por alteración a la paz en el puente Dos Hermanos en San Juan.

El activista también forma parte del Comité de Vehículos Todoterreno, conformado por la gobernadora Jenniffer González para auscultar la posibilidad de conceder permisos para que estos vehículos transiten en vías públicas.