La jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, declaró el miércoles culpable por alteración a la paz a Misael González Trinidad , también conocido como “Rey Charlie”, tras proferir comentarios soeces en contra del capitán Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado de Tránsito, en medio una caravana de recibimiento en mayo de 2024 para Maripily Rivera , la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”.

Tras la celebración del juicio en la sala 1104, la togada halló causa por el delito de alteración a la paz. Sin embargo, no encontró culpabilidad en el delito de obstrucción a la justicia.

“Los abogados y muchos analistas decían que eso es una libre expresión y no es totalmente cierto. Hay libre expresión, pero no con palabras denigrantes que crean un malestar en la persona que las escucha”, agregó.

“Mira dónde estamos, inspector José Damián González, mira dónde estamos, capitán Elvis Zeno. Lero, lero, lero, lero [...] No pudieron pararme porque su plan de trabajo es incompetente, jajaja. Les dije que me contrataron (sic) para un plan eficiente y con buenos resultados como los míos. No fallo una”, lee la entrada de un “reel” en su cuenta de Facebook, utilizando además los hashtags de #LaMenteMaestra y #Elerudito, entre otros.