Arrestan a “Rey Charlie” en medio de la caravana de recibimiento para Maripily Rivera

View this post on Instagram

De acuerdo al portavoz de prensa del Cuartel General, Edward Ramírez Figueroa , el individuo arrestado, supuestamente, no contaba ni con licencia de conducir motoras ni con marbete .

View this post on Instagram

“Mira donde estamos inspector José Damian González. Mira donde estamos capitán Elvis Zeno lero lero lero lero. No pudieron pararme porque su plan de trabajo es incompetente jajaja!! Les dije que me contrataron para un plan eficiente y con buenos resultados como los mios!! No fallo una!!“, lee la publicación.