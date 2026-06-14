Chocan dos helicópteros en Río de Janeiro: el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree figuran entre los fallecidos

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, dejó un saldo de seis personas fallecidas, mientras las autoridades brasileñas investigan las causas del accidente e intentan confirmar oficialmente la identidad de las víctimas, entre las que figuran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino conocido como Gaspi.

Fuentes de la investigación confirmaron a EFE que tanto Oliver Tree Nickell, de 32 años, como Gaspar Prim Díaz, de 23 años, parecen en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves accidentadas. En el mismo helicóptero también figuran los productores Lucas Vignale, de Argentina, y Lucas Brito Chaves, de Brasil. Sin embargo, las autoridades señalaron que aún no es posible confirmar oficialmente el fallecimiento de ninguno de los ocupantes, ya que los cuerpos recuperados en el lugar quedaron carbonizados.

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, explicó que el accidente ocurrió exactamente a las 8:59 a.m. hora local. Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue localizada en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto.

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Contreiras indicó además que la violencia de la colisión provocó que numerosas piezas y fragmentos de los helicópteros salieran despedidos hacia edificios residenciales y comerciales cercanos.

Una de las aeronaves se incendió tras precipitarse sobre un estacionamiento privado, donde las llamas destruyeron alrededor de veinte automóviles eléctricos. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, informó que el fuego ya fue controlado y que los bomberos continúan trabajando en la remoción de los restos de los helicópteros y de los vehículos afectados.

Según detalló el funcionario, en uno de los helicópteros viajaban el piloto y cuatro pasajeros, uno de ellos de nacionalidad extranjera, mientras que en la otra aeronave iba únicamente el piloto. Cavaliere afirmó que ambos pilotos tenían “mucha experiencia” y trabajaban como instructores de aviación.

De acuerdo con las autoridades municipales, los helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la región serrana del estado de Río de Janeiro. Además, el área donde ocurrió el siniestro cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recopiladas para apoyar las investigaciones periciales.

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional. El intérprete de éxitos como Life Goes On y Miss You ofreció hace una semana un multitudinario concierto en São Paulo y tenía previsto iniciar el 1 de julio la etapa europea de su gira, con presentaciones programadas en Lisboa, Madrid, Barcelona e Italia. Este fin de semana, además, publicó en su cuenta de Instagram un video junto al influenciador brasileño Thiago Alcântara, en el que aparece vistiendo la camiseta de la selección de Brasil con su nombre estampado en la espalda.

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Gaspi, por su parte, es uno de los creadores de contenido más populares de Argentina y acumula millones de seguidores en plataformas digitales gracias a sus entrevistas y videos de humor. Su presencia en el manifiesto de vuelo ha generado una amplia repercusión en redes sociales, mientras familiares, seguidores y autoridades permanecen a la espera de la identificación oficial de las víctimas.