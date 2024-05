“Rey Charlie” enfrentará una acusación por alteración a la paz el próximo miércoles

No obstante, el inspector reconoció que, por tratarse de un cargo menos grave, de hallarse culpable enfrentaría una multa y sería fichado, a menos que el juez estime imponer alguna pena mayor .

“Está grabado en video. Nos estaba gritando por el altavoz que éramos unos cab*****, que no podíamos con él, que nosotros no sabemos nada, que él es más inteligente que nosotros [...] todas esas necedades que él dice”, relató el director del Negociado de Patrulla de Carreteras.

“Pero yo le dije que la Policía no actúa de esa manera, pero, como quiera, me pidió que se le asignara un oficial para que no lo fueran a agredir”, añadió.