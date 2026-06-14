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El mensaje que Trump le dedicó a los New York Knicks por su victoria: esto fue lo que dijo

El presidente de Estados Unidos es fanático del equipo de Nueva York

14 de junio de 2026 - 2:57 PM

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El base de los New York Knicks, Jalen Brunson, sostiene el trofeo de MVP después de que los Knicks derrotaran a los San Antonio Spurs en el quinto partido de la serie de las Finales de la NBA. (Ross D. Franklin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó la madrugada de este domingo a los New York Knicks por su victoria contra los San Antonio Spurs y aseguró que Jalen Brunson es “una superestrella”.

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“¡Enhorabuena a Jim Dolan y a los New York Knicks! ¡Qué año tan increíble hemos vivido, pero, sobre todo, qué victorias tan increíbles en los ‘playoffs’ hemos presenciado todos, especialmente las últimas cuatro! Quizás las mejores de la historia del baloncesto", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Además, indicó que “esta noche ha nacido una superestrella”: “Se llama Jalen Brunson, y hay otros, como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby y Mitchell Robinson. ¡HAGAMOS GRANDE DE NUEVO A ESTADOS UNIDOS!”.

Por primera vez en 53 años, Nueva York manda en la NBA. Los Knicks estallan en celebración luego de vencer a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales para ganar el campeonato. Los Knicks ganaron la serie 4-1, tras remontar desventajas de doble dígito en cada una de esas cuatro victorias.Victor Wembanyama y los Spurs de Antonio se quedaron cortos en su primera final en 13 años.
1 / 10 | Ya no es un sueño: los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA. Por primera vez en 53 años, Nueva York manda en la NBA. Los Knicks estallan en celebración luego de vencer a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales para ganar el campeonato. - Ross D. Franklin

Los Knicks se proclamaron este sábado campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

Brunson anotó 45 de los 94 puntos de los Knicks, con catorce de 27 en tiros de campo. Le apoyaron Mikal Bridges, con catorce puntos, y Josh Hart, con un doble de trece puntos y once rebotes.

El equipo ha desatado una oleada de celebraciones en Nueva York durante toda la serie final, con miles de aficionados saliendo a las calles tras los triunfos del conjunto neoyorquino y convirtiendo Manhattan y otros distritos en escenarios improvisados de fiesta colectiva.

El título pone fin a una espera de 53 años desde su último campeonato, logrado en 1973, y a una sequía de finales desde 1999.El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad celebrará este jueves en Manhattan el desfile oficial de los Knicks para festejar la conquista de su tercer título de la NBA.

Las celebraciones de fanáticos en algunas de las principales avenidas de la Ciudad de Nueva York se tornaron caóticas, dando paso a la intervención de las autoridades.Varios eventos se llevaron a cabo en Nueva York para el público que no pudo viajar a San Antonio, donde fue el quinto partido de la final de la NBA, en el que los Knicks vencieron a los Spurs.El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, anunció que el jueves llevará a cabo una parada de recibimiento y una ceremonia en la alcaldía para homenajear a los Knicks tras su campeonato, entregándole las "llaves de la ciudad".
1 / 12 | En imágenes: celebración, disturbios y arrestos en calles de Nueva York tras campeonato de los Knicks. Las celebraciones de fanáticos en algunas de las principales avenidas de la Ciudad de Nueva York se tornaron caóticas, dando paso a la intervención de las autoridades. - The Associated Press
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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