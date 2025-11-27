Opinión
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolás Maduro ordena a fuerza aérea estar lista para defender a Venezuela

El mandatario venezolano señaló que Estados Unidos buscan derrocarlo de su cargo

27 de noviembre de 2025 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente venezolano Nicolás Maduro aseveró que su país ha demostrado en los últimos meses “una capacidad inmensa de coordinación, comando, control, comunicación (Cristian Hernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dijo, este jueves, confiado en la victoria en caso de que su país se declare como “república en armas”, en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos a raíz de su despliegue militar, visto por el gobernante como una “amenaza” para sacarlo del poder, y ordenó a los miembros de la fuerza aérea estar “alertas y listos”.

RELACIONADAS

“Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes”, dijo Maduro, ataviado con un traje verde olivo y una gorra roja.

En ese sentido, aseguró que, si la historia exigiera que el país suramericano se declare “una república en armas”, tendría “un solo destino: la victoria”.

En un acto por el 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro señaló que, desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras que tachó de “imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz” en el Caribe, en Venezuela y en el resto de Suramérica “bajo falsos y extravagantes argumentos”.

Sin embargo, el jefe de Estado, que intervino de forma remota, aseguró que “jamás nada ha quebrado la voluntad” de Venezuela, ni “el bloqueo, ni las sanciones ni esta guerra psicológica”.

“No hay amenaza ni agresión que atemoriza a nuestro pueblo ni que nos tome por sorpresa, nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria”, expresó el líder chavista, quien recordó las jornadas de alistamiento de civiles para recibir preparación militar y los ejercicios castrenses efectuados en el territorio.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

En ese sentido, el mandatario aseveró que su país ha demostrado en los últimos meses “una capacidad inmensa de coordinación, comando, control, comunicación y, sobre todo, de unión popular-militar-policial” para defender “la paz y la estabilidad”, por lo que también expresó su confianza en la “fuerza fabulosa de resistencia” que, dijo, se despertó en el pueblo pese a las que señaló como “presiones inmorales” de Estados Unidos.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y perseguir a los que califica de narcoterroristas, el país norteamericano mantiene un despliegue militar en el Caribe recientemente reforzado con la llegada de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford.

El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un “invento”.

A este escenario de tensiones se ha sumado desde el pasado sábado una crisis de conectividad aérea en Venezuela por la cancelación de vuelos internacionales, luego de que Estados Unidos instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio de este país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Caracas revocó este miércoles las concesiones a las compañías Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
