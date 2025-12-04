Nicolás Maduro confirma una conversación con Donald Trump en medio de la creciente tensión

Caracas - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló el miércoles por primera vez de una conversación que mantuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que se desarrolló en un “tono de respeto”, pero sin ofrecer detalles en medio de la creciente tensión por el gran desplieque de buques y aviones de guerra estadounidense en el Caribe y ataques letales contra embarcaciones con presunta droga.

“Hace unos diez días, aproximadamente, de la Casa Blanca, llamaron al Palacio de Miraflores. Tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump”, señaló Maduro durante un acto de gobierno televisado. “Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial”.

“Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado (a) Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, acotó.

El comentario de Maduro se produjo tres días después de que Trump confirmara a periodistas que habló por teléfono con el mandatario venezolano. “No quiero comentar al respecto, la respuesta es sí. No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, indicó.

PUBLICIDAD

1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press 1 / 19 ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. The Associated Press Compartir

Maduro, quien estuvo seis años frente a la Cancillería venezolana durante el mandato de su predecesor y mentor, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), dijo que aprendió como ministro de Relaciones Exteriores (2006-2012) “la prudencia diplomática. Me gusta la prudencia, a mí no me gusta la diplomacia de micrófono cuando hay cosas importantes en silencio, tienen que ser hasta que se den”.

“Creo que el camino del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela tiene que ser un camino de respeto, de diplomacia y de diálogo”, añadió.

El gobierno de Trump sostiene que el despliegue naval, entre otras medidas, busca combatir las amenazas de los carteles de drogas latinoamericanos. Maduro, en tanto, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

---