Copa Airlines suspende vuelos a Venezuela

Ciudad de Panamá - La aerolínea panameña Copa Airlines, una de las pocas que mantiene vuelos a Venezuela, anunció la noche del miércoles la suspensión temporal de todos sus vuelos desde y hacia Caracas programados para el 4 y 5 de diciembre, luego de que pilotos reportaron intermitencias en una de las señales de navegación.

“Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy -situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional- hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas” afirmó la aerolínea en un comunicado.

La aerolínea señaló que el incidente no puso en riesgo la seguridad de sus operaciones, pero dio pie a una suspensión preventiva, la cual será evaluada en las próximas 24 horas. La decisión se produce en medio de un clima regional marcado por las nuevas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Las aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar vuelos a Venezuela la semana pasada, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera a los pilotos que tuvieran precaución al volar alrededor del país debido a la intensificación de la actividad militar.

