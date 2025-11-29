Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Principal aeropuerto de Venezuela sigue funcionando pese al anuncio de Donald Trump

En horas de la tarde, solo se notificaba a través de las pantallas de dos vuelos con retraso de la línea Copa

29 de noviembre de 2025 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Viajeros esperan en la sala principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el domingo 13 de noviembre de 2025, después que varias aerolíneas internacionales cancelaran vuelos tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una situación peligrosa en el espacio aéreo venezolano. (Foto AP/Ariana Cubillos) (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Maiquetía, Venezuela— El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, mantenía con normalidad sus operaciones este sábado, después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de considerar el espacio aéreo de este país suramericano cerrado.

El aeródromo, que sirve a Caracas, recibió durante la mañana dos vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programada las rutas de Panamá, Curazao y La Habana, según constató EFE en un recorrido.

Por el momento, en horas de la tarde se notificaba a través de las pantallas dos vuelos con retraso hacia Panamá y Bogotá, todos operados por la aerolínea comercial Copa.

Fuentes del aeropuerto indicaron a EFE que las demoras no tienen relación con el contexto de tensión con Estados Unidos.

Igualmente, desde Maiquetía salió en esta jornada un vuelo hacia Curazao y otro rumbo a La Habana.

ACOMPAÑA CRÓNICA: VENEZUELA CORONAVIRUS AME8189. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2020.- Ciudadanos europeos hacen filas para tomar un vuelo hacia Madrid este jueves, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, Caracas (Venezuela). Gianmarco Romeo prefirió que su padre regresase a su Italia natal: "Vino a verme; tenía un año y medio sin verlo. Se tiene que ir porque es diabético y aquí no consigue las medicinas". Después de dos semanas con el espacio aéreo de Venezuela cerrado por la pandemia del COVID-19, este jueves pudo viajar en un vuelo fletado por la Embajada de España. EFE/ Rayner Peña R.
ACOMPAÑA CRÓNICA: VENEZUELA CORONAVIRUS AME8189. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2020.- Ciudadanos europeos hacen filas para tomar un vuelo hacia Madrid este jueves, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, Caracas (Venezuela). Gianmarco Romeo prefirió que su padre regresase a su Italia natal: "Vino a verme; tenía un año y medio sin verlo. Se tiene que ir porque es diabético y aquí no consigue las medicinas". Después de dos semanas con el espacio aéreo de Venezuela cerrado por la pandemia del COVID-19, este jueves pudo viajar en un vuelo fletado por la Embajada de España. EFE/ Rayner Peña R. (Agencia EFE)

También en el aeropuerto Internacional de La Chinita, ubicado en Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), continuaban sin inconvenientes las operaciones aéreas, según los itinerarios difundidos por las aerolíneas.

Una fuente extraoficial indicó que en ese aeropuerto se mantienen trabajando siete compañías aéreas y durante la semana recibieron vuelos “chárter” e internacionales.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth Social que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Vista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 31 de mayo de 2016. (EFE / Christian Hernández)
Vista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 31 de mayo de 2016. (EFE / Christian Hernández)

El mensaje se produce después de que el diario New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado o negado.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país suramericano, por lo que el Gobierno venezolano revocó sus permisos de tráfico, tras darle un plazo de 48 horas para retomar operaciones.

Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump Estados Unidos Aeropuertos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
