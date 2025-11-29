Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela repudia intento “insólito” de Donald Trump de dar órdenes sobre su espacio aéreo

El gobierno de Nicolás Maduro señaló que las declaraciones del presidente de Estados Unidos constituyen un “acto hostil”

29 de noviembre de 2025 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Cristian Hernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Venezuela repudió este sábado “con absoluta contundencia” el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que el espacio aéreo del país suramericano “permanecerá cerrado en su totalidad”, y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

RELACIONADAS

“Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina”, reza un comunicado difundido en Telegram por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Además, el gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció “ante el mundo” que tales afirmaciones “representan una amenaza explícita de uso de fuerza”, que, asegura, está “prohibida de forma clara e inequívoca” por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un “intento de intimidación”.

“Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)“, agrega la nota, que subraya igualmente que este país suramericano “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, agregó.En ese sentido, la Administración de Maduro aseguró que con la declaración de Trump, Estados Unidos “ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos”.

“A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13,956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta”, añade la nota, en referencia al acuerdo alcanzado en enero pasado por ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

De igual forma, hace un llamado a la comunidad internacional, a los “Gobiernos soberanos del mundo”, a las Naciones Unidas y los organismos internacionales “a rechazar con firmeza este acto” que tachó de “inmoral”.

Este sábado, Trump publicó en su red social Truth: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, sin aclarar ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El mandatario estadounidense difundió el mensaje después de que el diario The New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con Maduro para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

La noticia de la conversación se conoció un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona, lo que desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela, que, en respuesta, revocó las concesiones de operación a seis aerolíneas internacionales.

La advertencia de Trump se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que Washington defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una “amenaza”.

Tags
Breaking NewsVenezuelaDonald TrumpEstados UnidosAeropuertos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: