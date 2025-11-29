Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump publica mensaje: “Consideren el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores cerrado en su totalidad”

El presidente de Estados Unidos hizo las expresiones en las redes sociales

29 de noviembre de 2025 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL/ARCHIVO) (BONNIE CASH / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

RELACIONADAS

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

El mensaje se produce después de que el diario The New York Time, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El portaviones USS Gerald Ford es el portaviones más grande del mundo, de acuerdo con la Marina de Guerra de Estados Unidos. El portaaviones encabeza el "Grupo de Asalto Gerald Ford", que incluye los destructores USS Winston S. Churchill y USS Mahan.El helicóptero de ataque AH-1Z Viper es uno de los más avanzados en la milicia estadounidense. En la foto, tripulantes preparan el helicóptero para despegar del USS Fort Lauderdale.
1 / 22 | Revelan imágenes de operaciones del megaportaviones Gerald R. Ford en el mar Caribe. El portaviones USS Gerald Ford es el portaviones más grande del mundo, de acuerdo con la Marina de Guerra de Estados Unidos. - DVIDS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentroLa noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central.El USS Gerald R. Ford es el portaaviones de propulsión nuclear más grande y avanzado de los Estados Unidos, y del mundo.Puede transportar hasta 6,675 toneladas de carga seca y 23,500 barriles de combustible, con capacidad para realizar reabastecimiento simultáneo a dos buques de combate mientras navega.
1 / 29 | Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central. - Wikimedia Commons

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro. 

Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpVenezuelaNicolás Maduro
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
