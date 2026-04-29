Más de 1,000 estudiantes admitidos cancelan intención de matricularse en la UPR

Más de 1,000 jóvenes que fueron admitidos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para el próximo año académico cancelaron su intención de matricularse en el primer centro docente del país, lo que supone un aumento de más de 300 cancelaciones en comparación con el mismo período el año anterior.

La información fue revelada este miércoles durante una conferencia de prensa en la que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, reiteró que no renunciará a su cargo.

De 11,700 solicitudes de admisión recibidas para los 11 recintos, 9,975 fueron admitidos. De estos, 8,789 confirmaron y otros 1,147 cancelaron su intención de matricularse.

“Solicité al vicepresidente de Asuntos Estudiantiles un plan para aumentar la conversión, es decir, de esos solicitantes convertirlos a matriculados. Tradicionalmente, hemos tenido un desgaste de alrededor de un 30% entre los que solicitan y se matriculan, así que tenemos un plan de acompañamiento intenso a través del verano para lograr rescatar esas cancelaciones y convertir esos solicitantes en matriculados”, comentó Jordán Conde.

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El vicepresidente asociado de Asuntos Estudiantiles, Alfred Díaz Meléndez, rechazó atribuir el aumento en las cancelaciones a la incertidumbre actual que envuelve al sistema, ante la ausencia de un análisis, pero tampoco descartó que fuera un factor.

El Nuevo Día pidió aclaración de la fecha límite que tenían los estudiantes para confirmar su admisión, pero al momento no ha obtenido respuesta. Según una publicación en redes sociales, la fecha era el pasado 13 de marzo.

1 / 7 | La huelga en imágenes: así se vive la jornada en la UPR de Río Piedras. En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. - Xavier Araújo 1 / 7 La huelga en imágenes: así se vive la jornada en la UPR de Río Piedras En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. Xavier Araújo Compartir

“Aquí me voy a quedar”

Por otro lado, Jordán Conde reiteró que no renunciará a su cargo, a pesar del reclamo mayoritario del sector universitario. Múltiples recintos han condicionado el fin de los paros decretados a su renuncia, pero la presidenta opinó que abandonar el cargo no resolvería otros problemas que afectan al sistema.

“No voy a renunciar. La Junta de Gobierno me designó como presidenta; yo tengo una responsabilidad de tener una continuidad. Y te pregunto yo a ti, ¿qué resuelve mi renuncia? ¿Con mi renuncia se va a restituir la fórmula? ¿Con mi renuncia mágicamente los edificios se van a reconstruir? ¿Con mi renuncia se van a resolver todos los problemas de los que han hablado cada uno de los rectores aquí? No. Mi responsabilidad es estar aquí, yo fui designada por este cargo y aquí me voy a quedar hasta que la Junta de Gobierno me diga que ya no es mi tiempo”, señaló, a preguntas de la prensa.

Añadió que está “abierta” a reunirse con los universitarios, pero pidió “eliminar de la mesa el reclamo de renuncia”. “¿Cómo puedo comprometerme a ejecutar nada si, al final, me dices que quieres que me vaya? No tiene sentido”, argumentó.

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Jordán Conde habló sobre la inestabilidad que impera en la UPR acompañada de rectores –en su mayoría interinos– y portavoces de nueve recintos, con la excepción de Ciencias Médicas y Aguadilla.

Uno a uno, los presentes enumeraron las “consecuencias” de que se extiendan los paros o huelgas decretados en varios recintos, incluyendo la extensión del calendario académico en, al menos, dos unidades –Arecibo y Mayagüez–, la posibilidad de que lo mismo suceda en otros y la postergación a julio de la fecha de graduación en Mayagüez.