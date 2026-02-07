Dimite Consejo Presidencial de Haití mientras permanece gobernante no electo respaldado por Estados Unidos

Puerto Príncipe, Haití- El consejo presidencial de Haití dimitió el sábado tras casi dos años de tumultuoso gobierno junto a un primer ministro respaldado por Estados Unidos, que se espera permanezca en el poder mientras el país se prepara para las primeras elecciones generales en una década.

Días antes de que se disolviera el consejo de nueve miembros, Estados Unidos desplegó un buque de guerra y dos lanchas de la Guardia Costera estadounidense en aguas cercanas a la capital de Haití, donde las bandas controlan el 90% de Puerto Príncipe.

“La presencia naval parece ser la última prueba de la voluntad de Washington de utilizar la amenaza de la fuerza para influir en la política del hemisferio occidental”, declaró Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

A finales de enero, dos de los miembros más influyentes del Consejo anunciaron que la mayoría había votado a favor de destituir al Primer Ministro, Alix Didier Fils-Aimé, desafiando los llamamientos del gobierno estadounidense para mantener la frágil estabilidad política del país.

PUBLICIDAD

Días después, el gobierno estadounidense anunció la revocación de visados a cuatro miembros del consejo no identificados y a un ministro del gabinete.

El plan del Consejo de destituir a Fils-Aimé por motivos que no se han hecho públicos pareció quedarse en nada al dimitir el sábado en una ceremonia oficial.

1 / 22 | Los acontecimientos que llevaron a la crisis de violencia en Haití. Aunque Haití ha tenido problemas de seguridad por décadas, en julio de 2021 comenzó un vacío de poder luego de que un comando armado asaltara el palacio presidencial y asesinara al entonces presidente Jovenel Moïse. - The Associated Press 1 / 22 Los acontecimientos que llevaron a la crisis de violencia en Haití Aunque Haití ha tenido problemas de seguridad por décadas, en julio de 2021 comenzó un vacío de poder luego de que un comando armado asaltara el palacio presidencial y asesinara al entonces presidente Jovenel Moïse. The Associated Press Compartir

“Tenemos que dejar a un lado nuestros intereses personales y seguir avanzando por la seguridad”, declaró el presidente saliente del Consejo, Laurent Saint-Cyr, que rechazó una iniciativa para destituir al primer ministro.

Fils-Aimé habló brevemente, diciendo que se dirigiría a la nación más tarde ese mismo día.

“El Consejo Presidencial ha hecho su trabajo allanando el camino para una gobernanza atenta a las cuestiones electorales y de seguridad”, afirmó.

Da Rin afirmó que se están llevando a cabo negociaciones para decidir qué sustituirá al consejo, si es que lo hace, mientras una nueva misión de seguridad multinacional se prepara para transformar una misión respaldada por la ONU y dirigida por la policía keniana que carecía de personal y fondos suficientes.

“La claridad sobre quién gobernará Haití es esencial”, escribió Da Rin en un ensayo reciente. “Los países que contribuyen a esta fuerza querrán saber que trabajan junto a un gobierno cuya legitimidad es indiscutible”.

El 7 de febrero es una fecha histórica para Haití que marca el inicio del régimen democrático tras casi 30 años de dictadura. También es la fecha tradicional de investidura de los presidentes.

Pero Haití no celebró elecciones generales el sábado, como se había previsto hace un par de años, y la violencia de las bandas se apoderó de gran parte de la capital y de franjas de tierra en la región central del país. Se anunciaron fechas provisionales para agosto y diciembre, pero muchos creen que es poco probable que se celebren elecciones y una segunda vuelta este año.

PUBLICIDAD

El Consejo se creó en abril de 2024, casi tres años después de que el Presidente Jovenel Moïse fuera asesinado en su residencia, sumiendo a Haití en una agitación generalizada.

En aquel momento, el ex Primer Ministro Ariel Henry no pudo regresar a Haití tras un viaje oficial a Kenia porque una poderosa coalición de bandas había atacado durante varios días infraestructuras estatales clave, obligando a cerrar el principal aeropuerto internacional del país durante casi tres meses.

"Me dijo que no llorara": mujer narra cómo arrestaron a su esposo haitiano en Santurce La detención se dio en medio de una cita prenatal, pues la mujer espera un hijo, y el hombre había solicitado protección temporal por la situación de inseguridad que atraviesa Haití.

El Consejo se creó después de que líderes caribeños y funcionarios estadounidenses se reunieran urgentemente en Jamaica para crear un marco que permitiera una transición política tras la dimisión de Henry.

Los miembros del Consejo habían prometido durante mucho tiempo sofocar la violencia de las bandas y mejorar la vida de Haití, pero se quedaron muy cortos.

“El gobierno ha sido incapaz de hacer retroceder a las bandas criminales que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y se han expandido a otras zonas”, señaló Da Rin.

El consejo también se vio sacudido por acusaciones de corrupción, ya que una agencia gubernamental acusó a tres miembros de soborno a finales de 2024.

Cuando el consejo dimitió el sábado, André Joseph, de 42 años, un vendedor ambulante que vendía caramelos frente a sus oficinas gubernamentales, lo celebró. Actualmente vive en un refugio improvisado -uno de los 1.4 millones de desplazados por la violencia de las bandas- y dijo que quiere volver a casa.