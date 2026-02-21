Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía de Haití mata a unos 16 integrantes de pandillas al sur de la capital

Los uniformados utilizaron francotiradores y dos drones durante la operación

21 de febrero de 2026 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El balance de muertos de esta operación, en la que se utilizaron francotiradores y dos drones, todavía es parcial, indicó la Policía haitiana en una nota de prensa. (Odelyn Joseph)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Puerto Príncipe- La Policía Nacional de Haití (PNH) mató al menos a 16 supuestos integrantes de pandillas criminales en la madrugada de este sábado en una “operación de envergadura” llevada a cabo en Kenscoff, sur de Puerto Príncipe, destinada a “los grupos armados que allí operan”.

RELACIONADAS

La intervención policial, en la que también se movilizaron unidades especializadas de la “Task Force”, empezó a alrededor de medianoche, aunque las hostilidades se iniciaron hacia las cuatro de la madrugada.

El balance de muertos de esta operación, en la que se utilizaron francotiradores y dos drones, todavía es parcial, indicó la Policía haitiana en una nota de prensa.

La institución detalló que “si bien la operación fue un éxito desde el punto de vista operativo, los agentes no pudieron recuperar de inmediato las armas de los asaltantes debido a la gran distancia que los separaba de la posición de los bandidos”.

La autoridad policial indicó que “la persecución continúa para asegurar totalmente la zona”.

Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", presuntamente, escenificó múltiples masacres entre el 2018 y 2020 que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cobraron las vidas de decenas de ciudadanos.Chérizier, de 47 años, y quien se denomina como un “revolucionario”, figura como uno de los protagonistas en la reciente escalada de violencia en el país vecino.Según la Agencia EFE, desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2019, los ataques armados en La Saline y Nan Tokyo, presuntamente orquestados por Chérizier y su banda criminal, provocaron la muerte de al menos 136 personas, la violación en grupo de al menos 11 mujeres y niñas y la desaparición de más de siete personas.
1 / 9 | "Barbecue", el expolicía convertido en pandillero que lidera una poderosa coalición ganga en Haití. Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", presuntamente, escenificó múltiples masacres entre el 2018 y 2020 que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cobraron las vidas de decenas de ciudadanos. - Johnson Sabin

Además, este sábado la PNH neutralizó a dos supuestos secuestradores en el barrio de Delmas, en Puerto Príncipe, según señaló en su cuenta de X: “Gracias a un seguimiento, los agentes frustraron un secuestro en curso. Los sospechosos abrieron fuego y los policías respondieron”.

Haití vive una crisis política y social grave y, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Este viernes la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, advirtió que la mayor parte de las 26 bandas que operan en Haití están implicadas en tráfico de niños.

Breaking NewsHaitíPandillasMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
