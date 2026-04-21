Crisis de opioides: fabricante de OxyContin se expone a sanción de $225 millones

Se espera que un juez condene el martes a Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, a entregar $225 millones al Departamento de Justicia, despejando así el camino para que la empresa concluya un acuerdo sobre miles de demandas a las que se enfrenta por su papel en la crisis de los opiáceos.

La sanción se acordó en un pacto de 2020 para resolver las investigaciones federales civiles y penales a las que se enfrentaba. Si el juez da su visto bueno, no se cobrarán otras multas a cambio de que Purdue resuelva las otras demandas.

Tras años de vericuetos legales, el acuerdo fue aprobado por otro juez el año pasado y podría entrar en vigor el 1 de mayo. Obliga a los miembros de la familia Sackler, propietaria de la empresa, a pagar hasta $7,000 millones a los gobiernos estatales, locales y tribales nativos americanos, a algunas víctimas individuales y a otras personas.

PUBLICIDAD

He aquí la situación.

La sentencia llevaba años gestándose

Purdue se declaró culpable de tres cargos penales federales en noviembre de 2020.

La empresa, con sede en Stamford (Connecticut), admitió que no contaba con un programa eficaz para evitar que sus potentes analgésicos de venta con receta se desviaran al mercado negro, pese a haber declarado a la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) que sí lo tenía.

También admitió que pagó a médicos a través de un programa de altavoces para que recetaran los fármacos y pagó a una empresa de historiales médicos electrónicos para que enviara a los médicos información sobre los pacientes que animaba a recetar más opiáceos.

Aunque Purdue sólo produjo una pequeña parte de las pastillas de opiáceos que inundaron el mercado en la década de 2000, los defensores de la causa consideran desde hace tiempo que las ventas agresivas de OxyContin son una de las piedras de toque de la crisis. En un acto celebrado en 1996 para reunir a la fuerza de ventas de Purdue, Richard Sackler, entonces alto ejecutivo de Purdue y más tarde presidente de la empresa, pidió una “ventisca de recetas”.

Aunque se espera que Purdue pague $225 millones, el gobierno acordó en el acuerdo con la fiscalía no recaudar 5,300 millones de dólares en decomisos y multas penales y 2,800 millones de dólares en responsabilidades civiles. En su lugar, parte de ese dinero se considera parte del acuerdo más amplio, y el gobierno federal recibirá una pequeña parte.

Hasta $7,000 millones de los miembros de la familia Sackler

El acuerdo más amplio prevé que los miembros de la familia Sackler, propietaria de la empresa, aporten hasta $7,000 millones en 15 años. La mayor parte del dinero se destinará a entidades gubernamentales para luchar contra la crisis de los opioides.

PUBLICIDAD

Se trata de uno de los mayores acuerdos de una serie de fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias en los últimos años, y el único importante que incluye pagos para algunas víctimas individuales o sus supervivientes.

En conjunto, los acuerdos ascienden a más de 50.000 millones de dólares, y la mayor parte del dinero se destinará a hacer frente a la epidemia de sobredosis.

Según el acuerdo con Purdue, los miembros de la familia Sackler estarían protegidos frente a las demandas por opioides de quienes acepten los pagos.

La propia Purdue dejaría de existir y sería sustituida por una nueva empresa, Knoa Pharma, que operaría en beneficio público y tendría un consejo nombrado por los estados.

La reorganización se considera una de las más complicadas de la historia. A finales del año pasado, Purdue había pagado a bufetes de abogados y otros profesionales que trabajaban en todas las partes del caso más de 1.000 millones de dólares, según un expediente judicial.

La sentencia no incluye a los dueños de la empresa

Los miembros de la familia Sackler han sido considerados durante mucho tiempo los villanos de la crisis de los opiáceos, ya que trataron de aumentar sus beneficios incluso cuando se hizo evidente que la gente se volvía adicta al OxyContin y sufría sobredosis.

Pero ningún miembro de la familia fue acusado.

Los miembros de la familia recibieron 10,700 millones de dólares en pagos de Purdue entre 2008 y 2018. La empresa no les ha pagado desde 2018, y el último de ellos abandonó el consejo de Purdue en 2019.

Según el acuerdo, no se opondrían a que sus nombres fueran retirados de museos y otras instituciones a las que han apoyado, algo que ya ha venido ocurriendo.

PUBLICIDAD

Algunas víctimas presionan para que se les procese

Más de 54,000 personas con demandas por daños personales contra Purdue votaron a favor de aceptar el acuerdo, y 218 votaron en contra.

Sin embargo, algunas víctimas y sus familiares llevan años oponiéndose, afirmando que el acuerdo y la declaración de culpabilidad no hacen justicia a las víctimas de una crisis que se ha relacionado con 900,000 muertes en Estados Unidos desde 1999.

La sentencia del martes es una oportunidad más para que expongan sus argumentos ante el juez.

El hijo de Susan Ousterman, Tyler Cordiero, murió a los 24 años en 2020 tras una sobredosis de una mezcla que incluía fentanilo después de años de consumo de heroína y otros opioides. Ella organizó a otros que perdieron a seres queridos para entregar declaraciones de impacto de la víctima a la corte antes de la sentencia.

Dijo que el objetivo era persuadir al juez para que rechazara el acuerdo de culpabilidad y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos penales contra las personas, incluidos los miembros de la familia Sackler.